OnePlus 13 mini: emergono le specifiche chiave, con importanti novità

Oppo e OnePlus lanceranno una serie di nuovi smartphone nei prossimi mesi. Oppo, in particolare, ha una tabella di marcia ben definita: a febbraio vedremo l’arrivo sul mercato cinese degli Oppo Find N5 e Watch X2, mentre a marzo sarà la volta dei Find X8 Ultra e Find X8 Mini.

Proprio quest’ultimo modello si fa particolarmente interessante, poiché le voci di corridoio suggeriscono che possa condividere alcune caratteristiche con il futuro OnePlus 13 Mini.

OnePlus 13 Mini: cosa sappiamo al momento

OnePlus, dopo aver lanciato la serie Ace 5, pare stia lavorando proprio ad uno smartphone di punta compatto: il 13 Mini appunto. Le ultime indiscrezioni provenienti da Smart Pikachu e Digital Chat Station, dipingono un quadro abbastanza chiaro di questo telefono.

OnePlus 13 Mini dovrebbe sfoggiare uno schermo OLED da 6,3 pollici con tecnologia LTPO, risoluzione di 1,5K e cornici ridotte al minimo, garantendo un’esperienza visiva immersiva. Non mancherà una configurazione fotografica di alto livello: sul retro potrebbero trovare spazio un sensore principale Sony IMX906 da 50 megapixel, un obiettivo ultra-grandangolare da 8 megapixel e un teleobiettivo periscopico da 50 megapixel con zoom ottico 3x. Il design premium è assicurato dalla cornice centrale in metallo e dal corpo in vetro.

Sotto la scocca, OnePlus 13 Mini dovrebbe essere alimentato dal potente processore Snapdragon 8 Elite, mentre l’Oppo Find X8 Mini adotterà il chip Dimensity 9400. Interessante anche la notizia del supporto alla ricarica wireless, sebbene ancora non si conoscano i dettagli sulla capacità della batteria. Mentre i Find X8 sono attesi per marzo, il debutto di OnePlus 13 Mini è previsto in Cina per il secondo trimestre di quest’anno: al momento, non ci sono informazioni certe sulla disponibilità a livello globale.