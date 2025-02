Oppo Find N5: c'è già il primo video unboxing a pochissimi giorni dal lancio

Oppo ha finalmente annunciato che il lancio del suo nuovo smartphone pieghevole, il Find N5, avrà luogo il 20 febbraio a Singapore.

Dopo settimane di teaser e anticipazioni, un primissimo video unboxing è apparso sul canale YouTube di GeekCulture, mostrando Oppo Find N5 nella variante Cosmic Black, un colore confermato oggi dall’azienda su X.

Oppo Find N5: ormai conosciamo praticamente tutto sul design

Il video, che sembra riguardare una versione di Oppo Find N5 destinata al mercato britannico, include anche un adattatore di tipo G, compatibile con le prese del Regno Unito e di Singapore, oltre a un cavo USB C e una custodia in finta pelle. Tuttavia, il caricatore utilizza ancora una porta USB A, lasciando aperta la questione sul supporto alla ricarica rapida USB C PD.

Oppo Find N5 promette di essere un punto di svolta nel mercato degli smartphone pieghevoli. Dopo il successo del Find N3 e di OnePlus Open, lanciati nell’ottobre 2023 e considerati tra i migliori dispositivi pieghevoli in assoluto, Oppo ha introdotto diverse migliorie nel nuovo modello: la quasi completa eliminazione della piega visibile sullo schermo, una ricarica cablata potenziata a 80W e il supporto alla ricarica wireless a 50W. Inoltre, la batteria è stata ampliata a 5.600mAh, una capacità notevole non solo per un pieghevole ma per qualsiasi altro smartphone.

Il Find N5 di Oppo rappresenta un’evoluzione significativa rispetto ai suoi predecessori, con un design raffinato e specifiche tecniche all’avanguardia. La sua attesa è particolarmente sentita, soprattutto considerando che sono passati quasi 18 mesi dal lancio del Find N3.

Con il suo arrivo, Oppo spera di consolidare ulteriormente la sua posizione nel mercato dei dispositivi pieghevoli, offrendo un prodotto che combina innovazione e praticità. Il 20 febbraio sarà una data da segnare in calendario per gli appassionati di tecnologia, pronti a scoprire se Oppo Find N5 riuscirà a superare le aspettative e a diventare il nuovo punto di riferimento nel settore.