OnePlus 13 mostra i muscoli su GeekBench: il lancio globale si avvicina

OnePlus 13, l’ultimo flagship del produttore, ha fatto il suo debutto in Cina lo scorso ottobre e si prepara a conquistare il mercato globale, con un lancio previsto per il mese di gennaio.

Prima dell’annuncio ufficiale, OnePlus 13 è stato avvistato su GeekBench, dove ha mostrato tutta la potenza del suo equipaggiamento tecnico.

Prova di forza per OnePlus 13: non teme nessuno

Con il numero di modello CPH2655, OnePlus 13 ha registrato un impressionante punteggio di 2998 nel test single core e 9170 punti in quello multi core, grazie al nuovo processore Snapdragon 8 Elite di Qualcomm. Il modello in questione monta ben 16 GB di RAM, ma non si escludono ulteriori configurazioni di memoria per soddisfare le diverse esigenze dei consumatori.

OnePlus 13 è dotato di Android 15 con l’interfaccia personalizzata OxygenOS 15, che mette al servizio dell’utente prestazioni elevate e funzionalità all’avanguardia. Tra le specifiche principali spicca un display LTPO AMOLED da 6,82 pollici con risoluzione 2K, frequenza d’aggiornamento di 120 Hz ed una luminosità massima incredibile di 4500 nit per un’esperienza di visione ottimale in qualsiasi condizione di luce.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, OnePlus 13 dispone di tre fotocamere posteriori da 50 MP, progettate per offrire una qualità d’immagine eccellente, ed una fotocamera frontale da 32 MP per i selfie. La batteria vanta una capacità di 6.000 mAh, che dovrebbe diventare un nuovo standard di riferimento nel 2025, con supporto per la ricarica rapida cablata da 100 W e per la ricarica wireless da 50 W. Anche il design dello smartphone non delude, con un corpo in vetro e metallo che ne esalta l’estetica premium.

In virtù di simili caratteristiche, il dispositivo sembra pronto a candidarsi come uno dei migliori flagship del prossimo anno, grazie ad un perfetto mix di potenza, stile ed innovazione. Non resta altro che attendere il lancio globale di OnePlus 13 per scoprire più da vicino le sue potenzialità e confrontarlo con gli altri grandi player della fascia alta.