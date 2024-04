OnePlus 12R in offerta: specifiche da top di gamma a meno di 630€

Il OnePlus 12R è un eccellente smartphone di ultimissima generazione che combina specifiche di primo livello pur rimanendo ampiamente sotto alla soglia critica dei 700€. Insomma, un’ottima soluzione per chi vuole il meglio (o quasi) senza però spendere per forza più di 1000€. Oggi è più conveniente di mai, grazie all’offerta di Amazon che porta il prezzo a soli 629€!

Al cuore del OnePlus 12R 5G troviamo il potente chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, che garantisce prestazioni di primo livello sia per le applicazioni che per i giochi, grazie anche alla nuova grafica abilitata per il ray-tracing. Una caratteristica innovativa del dispositivo è la funzionalità RAM-Vita, che ottimizza intelligentemente l’utilizzo della memoria per le applicazioni più frequentemente usate, migliorando così la stabilità generale e consentendo una riattivazione quasi istantanea delle app.

Per capirci, lo Snapdragon 8 Gen 2 è il chipset di riferimento di tutti gli smartphone Android top di gamma usciti nel 2023.

In termini di autonomia, la batteria da 5500 mAh supporta la ricarica SUPERVOOC a 100 W, permettendo una ricarica completa in soli 26 minuti, una caratteristica particolarmente notevole che assicura agli utenti di passare meno tempo attaccati alla presa e più tempo in mobilità. La tecnologia Battery Health Engine e il Charge De-aging sono pensati per mantenere le prestazioni ottimali della batteria nel tempo, garantendo che la velocità di ricarica non diminuisca.

Lo schermo del OnePlus 12R 5G è un AMOLED Super Fluid da 6,78 pollici con risoluzione 1.5K e frequenza di aggiornamento di 120Hz. Questo display, che supporta la tecnologia LTPO per variare dinamicamente la frequenza di aggiornamento e minimizzare il consumo energetico, offre un’esperienza visiva di prim’ordine con supporto per Dolby Vision HDR, colori a 10 bit e HDR10+, rendendolo ideale per i consumi multimediali.

Ottimo anche il comparto fotografico, che poggia su un sensore principale da 50MP con OIS, il Sony IMX890, coadiuvato da un sensore macro e un ultragrandangolare.

Con un tale insieme di caratteristiche, il OnePlus 12R 5G si afferma come una scelta eccellente per chi cerca un dispositivo all’avanguardia in grado di offrire una combinazione vincente di fotografia, prestazioni, autonomia e esperienza multimediale. Non farti scappare questa offerta e acquistalo subito ad un prezzo speciale!