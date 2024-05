OnePlus 12R 5G dalla potenza suprema e prezzo OCCASIONE con coupon

Ci sono smartphone e smartphone. Ormai sai anche tu che puoi scegliere un modello che non sia altamente costoso ma avere comunque un prodotto strepitoso tra le mani. È il caso di OnePlus 12R 5G che non smette mai di stupire. Rispetto ai modelli che costano il doppio non ha nulla in meno ma anzi, forse qualcosa da insegnare. Bello, moderno e soprattutto potente.

Su eBay lo trovi in promozione grazie agli sconti. Per ottenere il ribasso usa il codice “PSPRMAY24” al momento del pagamento e portalo a casa con 504,90€. Ti basta fare un giro online per scoprire che è un prezzo più che ottimo.

Puoi pagare anche con PayPal 3 rate e le spedizioni sono veloci e gratuite.

OnePlus 12R 5G, uno smartphone che non ha paura di stupire

Anche se un libro non si giudica dalla copertina, quando si spendono tanti soldi è giusto parlare del design. OnePlus 12R 5G non si fa problemi in questo con la sua scossa moderna, metallica e soprattutto lo spessore ridotto al minimo. Tra le mani hai un pezzo da 90 che ti offre l’esperienza premium in tutto e per tutto.

Stupisce ancora di più appena risvegli il display grazie a dei bordi inesistenti e curvi con pannello AMOLED da 120Hz e risoluzione avanzata. Se lo metti alla prova, non distingui l’immagine dalla realtà attraverso colori realistici, bilanciati e luminosi. Sfrutta questa caratteristica per applicazioni, social, streaming e anche gaming.

Sulla velocità e le prestazioni credo non ci sia nulla da dire. Se conosci OnePlus sai già di che pasta è fatto. In ogni caso trovi processore Snapdragon, 16GB di RAM e 256GB di memoria.

Non mancano all’appello la ricarica da 100W, la fotocamera sia posteriore che frontale dalla qualità pazzesca e il supporto al 5G.

Come dire di no a OnePlus 12R 5G? Se sei interessato, collegati ora su eBay dove usi il codice “PSPRMAY24” e lo paghi appena 504,90€.

Spedizioni rapide e gratuite in tutta Italia.