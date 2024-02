OnePlus 12: nuovo MINIMO STORICO su Amazon (anche in 12 rate)

È il momento di comprare il nuovo OnePlus 12. Lo smartphone, da poco arrivato sul mercato italiano, è protagonista oggi della prima offerta Amazon che consente l’acquisto al prezzo scontato di 913 euro, nuovo minimo storico per la versione con 12 GB di RAM e 256 GB di storage. Lo smartphone, venduto e spedito da Amazon, è acquistabile anche in 12 rate mensili, senza interessi, per gli utenti Amazon abilitati ai pagamenti rateali. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

OnePlus 12: è il top di gamma da comprare?

Il nuovo OnePlus 12 punta a diventare il top di gamma di riferimento del mercato. Tra le specifiche troviamo un display Dynamic AMOLED 2K da 6,82 pollici con pannello LTPO con refresh rate massimo di 120 Hz.

Da segnalare anche la presenza del SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 affiancato da 12 GB di RAM e 256 GB di storage. C’è poi una batteria da 5.400 mAh, con ricarica rapida da 100 W e ricarica wireless da 50 W. Lo smartphone ha una tripla fotocamera posteriore, con sensore principale da 50 Megapixel, sensore grandangolo d 48 Megapixel e teleobiettivo da 64 Megapixel. Il sistema operativo è Android 14.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il OnePlus 12 con un prezzo scontato di 913 euro. C’è anche la possibilità di completare il pagamento in 12 rate mensili, senza interessi e pagando con carta di debito, gli utenti Amazon abilitati ai pagamenti rateali. L’offerta è accessibile tramite il link qu idi sotto.