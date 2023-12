OnePlus 12 5G sarà il flagship definitivo, ma il OnePlus 11 5G è da comprare SUBITO

Il nuovo OnePlus 12 5G sembra possedere un sensore per le impronte digitali sotto lo schermo ultrasottile; secondo quanto si apprende, sarà rapidissimo e precisissimo, parola del presidente del brand.

OnePlus 12 5G: un prodotto pazzesco

Andiamo con ordine: in queste ore cresce l’attesa per il debutto ufficiale del nuovo OnePlus 12 5G (previsto per il 5 dicembre 2023, almeno in Cina) e dal teaser appena pubblicato dal dirigente del marchio Li Jie, scopriamo che questo flagship disporrà di una caratteristica rivoluzionaria: ci sarà un lettore per le impronte digitali super sottile e sarà posto, come sempre, sotto il display. Ci sarà una tecnologia all’avanguardia pronta ad offrire un’esperienza mai vista finora, molto più comoda e intuitiva rispetto a quella del passato (che era comunque ottima. Il fingerprint di OnePlus 11 5G è ancora pazzesco e, a proposito, si trova a 849€ su Amazon).

Tra le altre cose, Li Jie ha ribadito che questa feature sarà certo, banale, ma potrà cambiare l’utilizzo stesso del terminale visto che lo scopo della compagnia, al momento, è quello di “mettere al primo posto la potenza del prodotto stesso”. Sappiamo che questo sarà un flagship senza eguali e gli attuali benchmark trapelati su AnTuTu lo dimostrano. Non di meno, sarà costruito con materiali di pregio, avrà una back cover esclusiva e un display 2K con tecnologia di prim’ordine. Sarà dotato del processore Snapdragon 8 Gen 3 di Qualcomm, coadiuvato da 8, 12 o 16 GB di RAM e da tanto storage al seguito. Il sensore fotografico poi, un Sony LYT-808, promette scatti e video di qualità cinematografica; non è un caso che, come sempre, vedrà la partnership con Hasselblad, ma pare che sia stato sviluppato anche con il supporto del team “imaging” della casa madre OPPO. Questo sarà, in tutto e per tutto, “il fiore all’occhiello del decennio”.

Intanto, vi ricordiamo che da noi arriverà nei mesi a venire ma adesso, il top di gamma del 2023, OnePlus 11 5G, costa solo 849,00€ su Amazon, spese di spedizione comprese e IVA inclusa. Non lasciatevelo sfuggire.

