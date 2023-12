OnePlus 11 5G: questo è il migliore FLAGSHIP da prendere su Amazon OGGI

Oggi vogliamo parlarvi di uno smartphone di punta veramente sensazionale; si chiama OnePlus 11 5G ed è un prodotto unico nel suo genere, dotato di specifiche tecniche all’avanguardia, con un design mozzafiato e una linea elegante e minimal. Grazie alle offerte del giorno presenti su Amazon sarà vostro con soli 849,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Non lasciatevelo sfuggire, dunque e prendetelo adesso. Il modello che vi proponiamo è quello in colorazione “Eternal Green”, con 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. A questa cifra è un vero best buy ma correte a prenderlo adesso; non sappiamo quante scorte siano rimaste disponibili sul noto portale di e-commerce americano o per quanto ancora durerà la promo dedicata.

OnePlus 11 5G: tanti motivi per acquistarlo

Come molti di voi sapranno, questo è un top di gamma in tutto e per tutto, dotato di specifiche tecniche premium e di un design mozzafiato, con linee sinuose e un display curvo che comunica solidità ed eleganza. A proposito, è anche dotato di specifiche tecniche di pregio; parliamo di un pannello AMOLED da 6,7″ LTPO con risoluzione 2K e supporto all’HDR10. La selfiecam è incastonata in un foro di piccole dimensioni e posteriormente invece, abbiamo tre ottiche co-gestite da Hasselblad che permettono di girare video in 4K di livello cinematografico e consentono di fare scatti meravigliosi in qualsiasi contesto, anche in condizioni di luce avverse. C’è una potente batteria da 5000 mAh che assicura un giorno di utilizzo intenso con una singola carica e che si ricarica in un lampo con la SuperVOOC da 100W via cavo. Non manca poi la wireless charging rapidissima.

A soli 849,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, è un top di gamma unico da acquistare oggi su Amazon: c’è la consegna celere e immediata, anche in meno di 24 o 48 ore. A questa cifra, il meraviglioso OnePlus 11 5G è un super best buy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.