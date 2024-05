OnePlus 11 5G, prestazioni da flagship a prezzo da outlet: tuo a 497€

Il OnePlus 11 5G è ancora oggi uno smartphone eccellente con prestazioni da flaghsip. Oggi può essere tuo ad un prezzo irresistibile: lo paghi solamente 497€, con un robusto sconto sul suo prezzo di listino (e la possibilità di spezzare l’importo in più rate mensili al momento del checkout).

Il display AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione QuadHD+ (3216 x 1440) e una densità di 525 ppi offre immagini nitide e vivide. Grazie alla tecnologia LTPO di terza generazione, il refresh rate può variare dinamicamente da 1Hz a 120Hz, garantendo una fluidità impeccabile durante l’uso e un risparmio energetico ottimale quando non necessario. Inoltre, con un picco di luminosità di 1300 nits, il display rimane visibile anche sotto la luce diretta del sole, rendendolo ideale per ogni condizione di utilizzo.

Il cuore del OnePlus 11 5G è il processore Snapdragon 8 Gen 2, abbinato a 8GB di RAM, che assicura prestazioni eccezionali sia per le attività quotidiane che per i giochi più esigenti.

Per quanto riguarda la fotografia, il sistema a tripla fotocamera posteriore, sviluppato in collaborazione con Hasselblad, include un sensore principale da 50MP, un teleobiettivo da 32MP e un ultra-grandangolare da 48MP. I risultati sono straordinari, anche quando la luce non è ottimale.

La batteria da 5000mAh, combinata con la tecnologia di ricarica rapida SUPERVOOC da 100W, permette di ricaricare completamente il dispositivo in appena 25 minuti, eliminando l’ansia da batteria scarica.

Il OnePlus 11 5G viene fornito con OxygenOS 13, basato su Android 13, garantendo un’interfaccia utente fluida e aggiornata con promesse di aggiornamenti per quattro anni. Insomma, già al primo avvio potrai subito passare ad Android 14. Cerchi un flagship phone rimanendo ampiamente sotto la soglia critica dei 1000€? Lascia perdere i modelli più recenti e punta assolutamente sul OnePlus 11 5G: hai tutto quello che ti serve, ma ad un prezzo aggressivamente competitivo.