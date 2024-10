Redmi Note 13 5G cala ancora di prezzo: a 192€ è un vero best buy

Lo Xiaomi Redmi Note 13 5G è lo smartphone da scegliere a meno di 200 euro: completo e con ottime specifiche, il modello è ora disponibile al prezzo scontato di 192 euro, con la nuova offerta in corso su eBay e il codice sconto PSPROTT24, da aggiungere al momento del pagamento. Per accedere allo sconto basta premere sul box riportato qui di sotto. Il pagamento può avvenire anche in 3 rate senza interessi. Lo smartphone ha 24 mesi di garanzia.

Redmi Note 13 5G: un best buy a meno di 200 euro

Il Redmi Note 13 5G è uno dei migliori smartphone da prendere a meno di 200 euro. Tra le specifiche tecniche troviamo un display AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz oltre al SoC MediaTek Dimensity 6080 che viene affiancato da 8 GB di RAM e 256 GB di storage.

Lo smartphone ha una batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 33 W. Il comparto fotografico include tre fotocamere posteriori con un sensore principale da 108 Megapixel. Il sistema operativo è Android 14 con Hyper OS.

Il mid-range di Xiaomi è dotato del supporto Dual SIM, del chip NFC e di un sensore di impronte digitali. Per chi cerca uno smartphone completo e ha un budget inferiore ai 200 euro, in questo momento, il Redmi Note 13 5G può rappresentare la scelta giusta.

Con la nuova offerta eBay e il codice sconto PSPROTT24 è ora possibile acquistare lo Xiaomi Redmi Note 13 5G 8/256 GB al prezzo scontato di 192 euro, con possibilità anche di pagare in 3 rate senza interessi con PayPal. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto.