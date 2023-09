OnePlus 11 5G: il top che costa meno di 820€ su Amazon

Oggi vogliamo parlarvi del super top di gamma del colosso cinese che costa solo 819,00€ su Amazon. Le spese di spedizione sono comprese nel prezzo e ciò significa che non dovrete sborsare un singolo centesimo per portarvelo a casa. Ci riferiamo, ovviamente, al meraviglioso OnePlus 11 5G di ultima generazione, un prodotto che fa del design, delle prestazioni eccellenti e del comparto fotografico le sue killer features. Non pensateci troppo: ci troviamo di fronte ad un’ammiraglia unica nel suo genere, dotata di tecnologie all’avanguardia e di una batteria che si ricarica in un lampo. Non dimenticate che potrete usufruire della consegna celere e gratuita con il servizio di Prime, quindi siate veloci prima che terminino le scorte disponibili o prima che finisca la promozione dedicata. Il modello in questione è quello in colorazione Titan Black con 16 GB di RAM e 256 GB di storage interno; volendo c’è anche la variante in verde.

OnePlus 11 5G: l’ammiraglia che dovete comprare oggi

Questo smartphone di casa OnePlus è veramente eccezionale: ha uno schermo da oltre 6,67 pollici che si ve benissimo in ogni condizione di luce: dispone di una risoluzione 2K, ha il supporto all’HDR10+, presenta il refresh rate adattivo fino a 120 Hz, ma non solo. Il processore interno è l’ottimo Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 coadiuvato da un modem 5G velocissimo, da 16 GB di RAM e 256 GB di memoria. Ottimo il sistema fotografico composto da sensori avanzati da 50 megapixel con OIS, gestiti dal software di Hasselblad. Come non parlare della batteria poi: è una cella energetica da 5000 mAh che si ricarica rapidamente grazie alla tecnologia SuperVOOC da 100W. Questo è un flagship in tutto e per tutto; non lasciatevelo sfuggire.

Viene venduto e spedito da Amazon a soli 819,00€, spese di spedizione incluse. C’è il reso gratuito entro un mese dall’acquisto; a questa cifra è un best buy.

