OnePlus 11 5G: ecco perché devi comprarlo OGGI su Amazon (meno di 675€)

Se siete alla ricerca di un nuovo flagship Android e non sapete cosa comprare, oggi vogliamo consigliarvi l’ottimo OnePlus 11 5G che. grazie alle offerte folli presenti su Amazon, si porterà a casa ad un prezzo strepitoso. Sarà vostro con soli 674,06€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Non lasciatevelo sfuggire, anche perché a questa cifra è semplicemente imperdibile. Il modello in questione è quello in colorazione Titan Black e presenta ben 16 GB di memoria RAM e 256 GB di storage su SSD. Cosa aspettate quindi? Fatelo vostro adesso prima che terminino le scorte disponibili o prima che finisca la promo dedicata.

OnePlus 11 5G: a questa cifra è imperdibile

Lo smartphone di OnePlus è un vero flagship in tutto e per tutto; vanta specifiche tecniche di pregio e ha un design minimal ed elegante. Come non citare lo schermo da oltre 6,67 pollici con risoluzione 2K con refresh rate adattivo fino a 120 Hz, supporto all’HDR10+, con bordi curvi e un foro per la selfiecam. C’è un comparto fotografico degno di nota con sensore principale da 50 megapixel Sony con OIS che gira video in 4K e scatta fotografie assurde anche al buio. Il processore invece è l’ottimo Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm, coadiuvato da 16 GB di RAM e da 256 GB di storage (non espandibile). La batteria da 5000 mAh promette un’autonomia degna di nota e si ricarica in un lampo con la SuperVOOC da 100W via cavo. C’è anche la wireless charging da 50W, in alternativa.

OnePlus 11 5G è il top di gamma dell’azienda cinese di Pete Lau uscito nel 2023 ma ancora oggi è validissimo; è potente ed è adatto anche a tutti coloro che vogliono un’ammiraglia Android senza compromessi dalle alte prestazioni fotografiche. Lo pagherete solo 674,06€ su Amazon, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Correte a prenderlo adesso, a questa cifra è un best buy.