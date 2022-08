OnePlus 10T: pregi e difetti

Non solo un potenziamento del OnePlus 10: OnePlus 10T tiene fede alla “nomenclatura” T ma sarebbe un errore considerarlo soltanto un upgrade, questo smartphone, nelle intenzioni di OnePlus, è una vera e propria evoluzione. Lo abbiamo provato per diversi giorni, testandolo in modo decisamente intenso durante una breve vacanza in Cilento, così da poterne capire al meglio pregi e difetti. Ecco quali sono state le nostre impressioni di utilizzo, le caratteristiche che ci hanno convinto di più e quelle che ci hanno fatto storcere il naso.

OnePlus 10T: pregi

Il sistema di raffreddamento impiegato su OnePlus 10T non è marketing. Il cosiddetto 3D Cooling System impiegato su questo smartphone funziona davvero bene. Lo abbiamo potuto verificare in una situazione decisamente stressante, la “combo” che fa cadere anche i migliori top di gamma sul mercato: l’utilizzo contemporaneo dell’hotspot e di Google Maps. Anche dopo ore di utilizzo intenso di Maps con ben due dispositivi connessi all’hotspot generato dal OnePlus 10T, lo smartphone è diventato soltanto tiepido, non dando alcun avviso di surriscaldamento. Un risultato che fa capire quanto il 3D Cooling System, che può contare su 8 canali di dissipazione, possa davvero garantire uno smartphone sempre freddo, anche in situazioni di utilizzo intenso.

Lo schermo del OnePlus 10T è veramente notevole. Si tratta di un 6.7 pollici AMOLED con risoluzione di 2412 x 1080 (394 pixel pollice), Refresh Rate da 120 Hz (il refresh è adattivo e può variare tra 120 Hz / 90 Hz / 60 Hz) e soprattutto tecnologia HDR10+ che consente una resa dei colori eccellente.

La fotocamera principale da 50 Megapixel, che monta un sensore Sony IMX766, è un mix di accuratezza e velocità che ci ha davvero sorpreso. Personalmente sono un fautore del punta e scatta, se per fare una buona foto si devono impiegare anche pochi secondi per avere lo scatto perfetto allora lo smartphone non fa per me. OnePlus 10T da questo punto di vista è eccellente: nei test fatti la resa degli scatti è stata sempre ottima, senza aver mai necessità di aggiustare alcun parametro.

Molto buone anche le macro, grazie ad una fotocamera da 2 Megapixel davvero molto accurata negli scatti ravvicinati.

La dotazione hardware del OnePlus 10T fa letteralmente paura e questa potenza si sente tutta in termini di reattività e prestazioni dello smartphone. In particolare a rendere questo terminale iper-reattivo sono tre elementi: il processore Snapdragon 8+ Gen 1, fino a 16 GB di RAM LPDDR5 (questa è la dotazione del sample che abbiamo avuto in prova) e storage UFS 3.1, nel nostro caso di ben 256GB. Difficile trovare di meglio tra i top di gamma più blasonati.

Capienza e velocità di ricarica della batteria: oltre ad essere molto capiente, ben 4,800 mAh, la batteria è ricaricabile in modo iper veloce. Grazie alla ricarica rapida da 150W SUPERVOOC in soli 19 minuti si arriva al 100% di batteria, consentendo di avere sempre a disposizione OnePlus 10T anche in giornate di utilizzo molto intenso del dispositivo. Oltretutto il caricatore in dotazione è diventato decisamente più leggero e snello, soprattutto rispetto a precedenti versioni come ad esempio quella presente su OnePlus 9 Pro che aveva dimensioni nettamente maggiori.

OnePlus 10T: difetti

Manca l’Alert Slider, lo slider fisico per selezionare la modalità silenzioso/vibrazione/suoneria: un vero peccato perché è una di quelle caratteristiche che tutti gli utenti OnePlus amano tantissimo e che è sempre di una comodità unica nell’uso quotidiano. Questa è stata una scelta dovuta alla mancanza di spazio per lo slider fisico dovuta alla batteria da 4,800 mAh e soprattutto al sofisticato sistema di 15 antenne che dovrebbero consentire una ricezione sempre ottimale, in qualsiasi modo si impugni OnePlus 10T.

L’estetica è praticamente indistinguibile rispetto a OnePlus 10 Pro , a parte la mancanza della scritta Hasselblad sul comparto fotografico i due terminali sono sostanzialmente uguali. Questo è sicuramente in linea con la nomenclatura T di OnePlus, ma qualche differenza estetica sarebbe stata sicuramente gradevole. Non si tratta effettivamente di un difetto, ma da un nuovo device gli utenti si aspetterebbero sempre qualche segno distintivo in più rispetto agli altri dispositivi della stessa casa.

Nella confezione destinata all'Europa, Italia compresa dunque, manca una cover che consenta di proteggere il retro del OnePlus 10T, una mancanza che invece non è presente nella versione destinata al mercato indiano. Peccato perché il retro in vetro è sicuramente un "punto debole" se dovesse cadere a terra, pur essendo Corning Gorilla Glass 5.

Conclusioni

OnePlus 10T, come tutti i dispositivi della linea “T” del produttore cinese, è un mostro di potenza e performance ma sarebbe riduttivo pensare che solo le prestazioni al top definiscano questo terminale. La cosa che appare subito chiara utilizzando questo dispositivo è l’estrema attenzione all’usabilità complessiva in qualsiasi contesto e per qualsiasi utente. Gaming, visione di film in streaming, fotografia, navigazione, chiamate e ascolto di musica: in qualsiasi situazione di utilizzo OnePlus 10T da veramente il massimo e anche grazie alla OxygenOS 12.1 (basata su Android 12) risulta sempre usabile, reattivo e piacevole da usare. Un dispositivo “olistico” come amano definirlo in OnePlus, sintetizzando la capacità di eccellere in tutti i campi in cui viene impiegato. Un dispositivo che ci è piaciuto veramente molto e che ha anche un prezzo giusto: in versione da 8+128 GB verrà venduto a 719 euro e nella versione da 16+256 GB a 819 euro. Il preordine sarà possibile sul sito oneplus.com e Amazon a partire dall’11 agosto, mentre le vendite partiranno ufficialmente il 25 agosto.

