OnePlus 10T in offerta a 359€ su Amazon: è un BEST BUY assoluto

Il OnePlus 10T è protagonista di una nuova offerta Amazon, diventando il nuovo punto di riferimento della fascia media. In questo momento, infatti, lo smartphone è acquistabile al prezzo scontato di 359 euro, raggiungendo il suo nuovo minimo storico. Per accedere all’offerta è sufficiente raggiungere la pagina Amazon dello smartphone, tramite il link qui di sotto, e poi spuntare la casella Applica coupon 20€ che garantisce un risparmio aggiuntivo. La promozione è valida solo per un breve periodo.

OnePlus 10T: a questo prezzo è un best buy assoluto

Il OnePlus 10T ha tutto quello che serve per garantire prestazioni eccellenti, in tutti i contesti di utilizzo. Lo smartphone è dotato di un display AMOLED da 6,7 pollici, con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz.

A gestire il funzionamento dello smartphone c’è il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, garanzia di prestazioni eccellenti, in tutti i contesti di utilizzo. Da segnalare anche la presenza di 8 GB di memoria RAM e di 128 GB di storage. Lo smartphone è dotato di una batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 150 W.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il OnePlus 10T al prezzo scontato di 359 euro che rappresenta anche il nuovo minimo storico dello smartphone. La promozione, valida per un breve periodo di tempo, è disponibile premendo sul box qui di sotto.

Per acquistare il OnePlus 10T al prezzo più basso su Amazon è sufficiente applicare il codice coupon da 20 euro, come evidenziato nell’immagine qui di sotto.