OnePlus 10T è in arrivo e sarà un mostro di potenza

Da tempo si parla di un ipotetico OnePlus 10 Ultra; ora si scopre però che la compagnia non lancerà il suddetto dispositivo. Non farà come Samsung, Xiaomi e a breve anche Motorola che svelano le iterazioni “ultra” dei propri flagsip.

Tuttavia, apprendiamo che l’OEM cinese di Pete lau intende togliere i veli ad un fantomatico OnePlus 10T 5G entro la fine dell’anno. Questa ammiraglia dovrebbe essere il naturale upgrade del modello Pro uscito a febbraio dello scorso anno. Se nel 2021 non abbiamo avuto un OP 9T, quest’anno invece, la tendenza cambierà (di nuovo). Verosimilmente, sembra che l’azienda stia sposando nuovamente il sistema alfanumerico per la denominazione dei suoi prodotti di fascia alta.

La serie T quindi, tornerà presto in auge; il device disporrà di un processore Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm sotto la scocca; qualcuno suggerisce invece, la presenza di un chip MediaTek.

OnePlus 10T: le specifiche tecniche

Stando a quanto dichiara il leaker Digital Chat Station, il OnePlus 10T avrà uno schermo OLED da 6,67 pollici con risoluzione FullHD+, refresh rate da 120 Hz, selfiecam incastonata in un foro di piccole dimensioni e molto altro ancora. La camera dovrebbe presentare una risoluzione di 16 Mpx.

Posteriormente invece, troveremo una camera principale da 50 Megapixel con apertura f/1.8 e sensore da 1/1.5″; non mancherà il solito ultra-wide da 8 Mega e lo snapper per gli scatti con bokeh attivo da 2 Mega. Come i cugini “OP 10R/Ace” e Realme GT Neo 3, anche questo modello godrà della fast charge da 150W e di una batteria da 4800 mAh. Vi invitiamo a prendere il tutto con “un pizzico di sale” e a restare connessi con noi per ulteriori aggiornamenti in merito.

Intanto, se cercate un dispositivo del brand cinese di Pete Lau, vi suggeriamo l’acquisto del midrange OnePlus Nord CE 5G a soli 241,00€ al posto di 329,00€. Ha il processore Snapdragon 750G, ricarica rapida 30T e molto altro ancora.

