OnePlus 10T 5G: il flagship killer che costa POCHISSIMO (pochi pezzi, correte)

Se siete alla ricerca di un nuovo smartphone di fascia medio-alta e volete comprare un prodotto del brand cinese di Pete Lau, oggi vi proponiamo l’ottimo OnePlus 10T 5G, un device spaziale che viene proposto ad un costo irrisorio: solo 395,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Il device è venduto e spedito da un negozio terzo ma godrà comunque dei soliti vantaggi tipici che si hanno con il portale di Amazon. Fate presto se siete interessati/e all’acquisto perché al momento della stesura di questo articolo ci sono solo quattro pezzi disponibili e le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro – o peggio – la promo speciale potrebbe finire a breve. Il modello in questione è in colorazione “Jade Green”, ha 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna.

OnePlus 10T 5G: a questo prezzo dovete prenderlo adesso

Il meraviglioso OnePlus 10T 5G è uno smartphone favoloso, dotato di specifiche tecniche all’avanguardia ereditate dal flagship OnePlus 10 Pro (l’ex top di gamma del 2022). Il processore interno è l’ottimo Snapdragon 888+ di Qualcomm con modem 5G incluso e 8 GB di memoria RAM al seguito; al contrario, lo storage disponibile è da 128 GB su memorie UFS super rapide e performanti. Ci sono tante fotocamere sulla back cover che girano video in 4K di livello cinematografico e permettono di scattare fotografie assurde in ogni contesto e in ogni condizione di luce. L’autonomia del terminale è pazzesca, grazie anche alla cella energetica potente e prestante che si ricarica in un lampo con la SuperVOOC da 150W via cavo USB Type-C.

A soli 395,00€ questo è il miglior flagship killer da comprare oggi su Amazon, ma non lasciatevelo sfuggire: a questo prezzo è da prendere subito, anche perché le scorte sono molto poche (soltanto quattro, al momento della stesura di questo articolo). Cosa aspettate?

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.