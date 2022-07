OnePlus 10T sarà il camera phone definitivo: ecco perché

Dopo aver scoperto che il potentissimo smartphone OnePlus 10T 5G verrà ufficialmente annunciato il prossimo 3 agosto, quest’oggi la compagnia ci fa scoprire in anteprima alcune delle importanti qualità relative alla fotocamera.

Chi segue il mondo degli smartphone sa bene quanto le varie compagnie investano fior fior di quattrini per munire i propri device delle fotocamere più potenti del momento, motivo per cui quanto svelato da parte di OnePlus assume un valore rilevante in quanto in qualche modo anticipa anche una qualità di scatto da vero top di gamma.

La fotocamera di OnePlus 10T 5G sarà una vera rivoluzione

Senza giri di parole, il colosso cinese etichetta il nuovissimo OnePlus 10T 5G come il “miglior smartphone flagship” per via di una incredibile quantità di funzioni computazionali in grado di offrire agli utenti un’esperienza di scatto di altissimo livello. Come ben sappiamo, a seguito dei leak e conferme fatte dalla stessa compagnia, lo smartphone dispone di un modulo triplo capeggiato dal popolare e apprezzatissimo sensore Sony IMX766 da 50 MP – per inciso, è lo stesso che troviamo anche Realme GT 2 Pro.

La compagnia sottolinea che ha nuovamente scelto di utilizzare questo sensore per le sue enormi qualità e per la presenza di un generoso sensore da 1/1.56 pollici che, se sommato al pieno supporto OIS e EIS, garantisce sempre fotografie ad altissima risoluzione e con una eccezionale qualità dei dettagli. Inoltre, il colosso cinese ha ulteriormente potenziato il sensore da 50 MP su OnePlus 10T 5G per introdurre il supporto al 10-bit in modo da catturare 64 volte più colori rispetto ai dispositivi muniti invece del supporto 8-bit.

Ma non finisce qui: a livello software il top di gamma può godere anche della nuova tecnologia ICE (Image Clarity Engine) di OnePlus, una soluzione che supporta una serie di particolarissimi algoritmi sviluppati appositamente per catturare foto in un istante pur mantenendo un elevata quantità e qualità di dettagli. Una semplice pressione del tasto virtuale dell’otturatore della fotocamera, infatti, comporta l’immediato salvataggio di decine di foto al fine di selezionare lo scatto migliore senza che l’utente se ne accorga.

OnePlus 10T 5G, inoltre, rappresenta anche la migliore scelta per gli utenti appassionati degli scatti al buio o in condizioni di scarsa illuminazione; in questo caso il sensore Sony IMX766 sfrutta a piene mani i nuovi algoritmi di elaborazione delle foto e la stabilizzazione OIS per offrire risultati eccellenti anche nelle condizioni di scatto più avverse.

Nell’attesa di scoprire ulteriori informazioni sul device durante l’evento di presentazione fissato per il prossimo 3 agosto a New York, vi ricordiamo che l’ottimo smartphone di fascia alta OnePlus 10 Pro 5G è in sconto su Amazon a un prezzo niente male e offre un’esperienza di scatto di alto livello.

