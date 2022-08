OnePlus 10T 5G è UFFICIALE: un vero top di gamma

OnePlus 10T 5G è appena stato presentato ufficialmente; è il secondo flagship dell’anno per il marchio cinese. Parliamo di un device potentissimo con un design simile a quello del modello precedente ma che gode di funzionalità di fascia alta. Il tutto viene spinto dal sistema operativo OxygenOS 13. Il telefono presenta anche un chip di ultima generazione, un sistema di raffreddamento mai visto prima e nuove features per l’Always On Display.

I due prodotti sono stati presentati presso la Gotham Hall di New York City. Ecco le parole di Pete Lau, il fondatore del marchio:

Siamo entusiasti di aver presentato OnePlus 10T 5G e OxygenOS 13 ai nostri fan e partner a New York. OnePlus 10T porta a un livello superiore le prestazioni e l’esperienza fast and smooth tipica di OnePlus, e lo fa ad un prezzo estremamente competitivo. Inoltre, OxygenOS 13 migliora il nostro sistema operativo con un design leggero e funzionalità migliorate secondo le richieste dei nostri utenti, come nuove e migliori funzioni di display always-on.

OnePlus 10T 5G: le caratteristiche

In primo luogo parliamo del processore: troviamo lo Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm che viene coadiuvato da memorie RAM veloci fino a 16 GB. Non manca poi un sistema di raffreddamento avanzato che renderà il telefono sempre fresco, anche durante le operazioni più intense come il gaming. Non di meno, il dispositivo sarà sempre fludio, anche con molte app aperte in background.

La ricarica SuperVooc da 150W garantisce performance uniche: un’autonomia di un giorno con soli 10 minuti di carica. La ricarica completa? Solo 19 minuti. La batteria poi è una cella energetica da 4800 mAh con due pompe di ricarica.

Troviamo 15 antenne sotto la scocca che lavorano congiuntamente per garantire un segnale 5G e WiFi sempre stabile e con Smart Link si migliora l’upload anche nelle aree più congestionate.

Il design è meraviglioso e riprende quello già visto con il top di gamma della prima metà dell’anno. Viene venduto in Moonstone Black e Jade Green. Lo schermo invece, è da 6,7 pollici e vanta il refresh rate da 120 Hz. Presente la certificazione HDR10+ e sopporta i colori a 1\0 bit.

Ci sono tre fotocamere sul posteriore; la principale è una lente Sony IMX766 da 50 Mpx con OIS; coadiuvata da altre ottiche ultrawide e macro. Ottimo anche il software. Arriva con Android 12 basato su OxygenOS 12.1 ma presto riceverà la OxygenOS 13. L’azienda promette 4 anni di patch e 3 major update Android.

OnePlus 10T 5G sarà in vendita dal 25 agosto e si potrà preordinare dall’11 agosto direttamente sul sito della compagnia o da Amazon. Quanto costerà?

8+128: 719,00€ ;

; 15+256: 819,00€.

Se lo prenotate dal sito potrete avere uno sconto del 40% sulle OnePlus Buds Pro e del 60% sulle Buds Z2. Si potranno vincere anche premi esclusivi, mentre i membri del Red Cable Club riceveranno il triplo di Red Coins comprando in preordine il nuovo smartphone. Citiamo anche lo sconto del 5% per gli studenti.

OnePlus 10T 5G 8GB+128GB, Moonstone Black: 719,00€;

OnePlus 10T 5G 16GB+256GB Moonstone Black: 819,00€;

OnePlus 10T 5G 8GB+128GB Jade Green: 719,00€;

OnePlus 10T 5G 16GB+256GB Jade Green: 819,00€.

A partire dal prossimo 11 agosto partiranno i preordini sul sito ufficiale oneplus.com e su Amazon a questo indirizzo.

