OnePlus 10R, il top di gamma che non ha rivali

Secondo le recenti indiscrezioni trapelate online, sembra che il futuro OnePlus 10R sarà alimentato dal processore MediaTek Dimensity 9000 verrà lanciato nel corso del secondo trimestre del 2022.

OnePlus 10R: facciamo il punto

L'OEM di Pete Lau ha già svelato il suo ultimo smartphone di punta in Cina: si chiama OnePlus 10 Pro. L'azienda deve ancora presentare il dispositivo nei mercati globali ed è in attesa anche del debutto della variante standard del device.

In mezzo a questo, c'è un nuovo rapporto che afferma che la società sostenuta da OPPO si sta ora preparando a lanciare una nuova variante dello smartphone, soprannominata OnePlus 10R, nel secondo trimestre di quest'anno.

Se si deve credere ai rapporti usciti sul web, sappiamo che OnePlus 10R verrà alimentato dal chipset MediaTek Dimensity 9000. Questo è lo stesso processore che alimenterà il prossimo smartphone OPPO Find X5.

Sulla base di un rapporto pubblicato da Android Central, OP 10 vanilla non sarà alimentato dal SoC di MediaTek a causa della mancanza del supporto della connettività mmWave per il modem 5G; questa mancanza infatti, lo rende inadatto al mercato nordamericano.

Per quanto riguarda OP 10R, sappiamo che per ora i terminali della famiglia “R” sono venduti sono in Asia e in Cina. Non abbiamo modo di sapere se arriveranno mai da noi, ma ci speriamo.

Sembra che l'azienda stia ora cercando di utilizzare diversi chip MediaTek per le sue proposte economiche, di fascia media o medio-alta. Fino al 2021, l'azienda utilizzava esclusivamente chip Qualcomm Snapdragon, ma la situazione è cambiata l'anno scorso con il debutto del Nord di seconda generazione.

Per quanto riguarda le altre specifiche del flagship, sappiamo che lo smartphone dovrebbe essere dotato di un display AMOLED capace di offrire una frequenza di aggiornamento di 120Hz. All'interno invece, conterrà almeno 8 GB di RAM e avrà 128 GB di memoria interna. Maggiori dettagli non sono ancora disponibili ma ci aspettiamo di saperne di più nelle prossime settimane.