OnePlus 10 Pro si mostra dal vivo in tutto il suo splendore

Sono appena iniziati i preordini per OnePlus 10 Pro in Cina. Adesso, secondo le previsioni, l'annuncio ufficiale da parte del marchio dovrebbe avvenire l'11 gennaio e al momento sarà contestuale al solo mercato cinese. Gli smartphone verranno rilasciati al di fuori del Celestial Empire fra due mesi. Ad oggi poi, non mancano le indiscrezioni sul futuro flagship del marchio di Pete Lau, ma non abbiamo visto le foto dal vivo dello smartphone fino ad oggi.

OnePlus 10 Pro: cosa sappiamo ad oggi?

Poche ore fa sono trapelate in rete le immagini del telefono di punta in due colorazioni: nero e blu. Le foto confermano l'enorme blocco della fotocamera principale in stile Galaxy S21 che si appoggia sul bordo laterale. Il deck quadrato ospita tre sensori di immagine e un flash LED, e il logo Hasselblad è mostrato con orgoglio.

Come “remind me”, OnePlus 10 Pro dovrebbe offrire un pannello AMOLED 2K con tecnologia LTPO 2.0, piattaforma Snapdragon 8 Gen 1, fino a 12 GB di RAM LPDDR5 e fino a 256 GB di memoria UFS 3.1. Il sistema operativo sarà Android 12 con skin ColorOS 12 o OxygenOS 12, a seconda della regione di vendita.

Ci sarà una batteria da 5000 mAh che potrà essere caricata tramite cavo a 80 W e promette la ricarica wireless a 50 W. La risoluzione del modulo anteriore sarà di 32 megapixel e per la fotocamera principale avremo un set di sensori da 48 Mp + 50 Mp (larghezza) + 8 Mp (teleobiettivo, zoom ottico 3x).

Molto probabilmente, a breve l'azienda annuncerà una data ufficiale per la presentazione del flagship ma gli addetti ai lavori sono già pronti a svelarlo. Sono riusciti a ottenere un teaser che mostra che OnePlus 10 Pro debutterà l'11 gennaio. Dovrebbe essere chiaro che in questo giorno potrebbe aver luogo un evento in Cina. Sul mercato globale, arriverà un paio di mesi dopo insieme alla controparte OP 10 e alla super economica 9 RT.