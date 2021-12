OnePlus 10 Pro: spunta un video teaser UFFICIALE

Il video teaser ufficiale di OnePlus 10 Pro è appena trapelato in rete; dal suddetto video, scopriamo il profilo del design e un sensore particolare che sarà presente a bordo.

OnePlus 10 Pro: cosa sappiamo ad oggi?

All'inizio di oggi, il futuro flagship dell'OEM cinese di Pete Lau è apparso su GeekBench rivelando dettagli sulla configurazione della RAM, sul SoC e sulla versione di Android. Ora, un presunto video ufficiale ha rivelato l'aspetto e il design, nonché la data di lancio del dispositivo.

Il tipster Mayank Kumar ha pubblicato un video teaser relativo al prossimo OnePlus 10 Pro sul suo account Twitter. Il video mostra il design del super flagship che sembra essere in linea con i recenti rendering del dispositivo. L'isola quadrata della fotocamera situata nell'angolo in alto a sinistra del dispositivo presenta una configurazione a tripla lente, che secondo le indiscrezioni precedenti, dovrebbe essere un'unità principale da 48 MP. Non mancherà un sensore ultra-wide da 50 MP e un teleobiettivo da 8 MP con zoom 3,3x.

OnePlus 10 Pro Official Teaser Video. pic.twitter.com/pExux8WM3K — Mayank Kumar ❂ (@MayankkumarYT) December 30, 2021

Sulla custodia della fotocamera è presente anche un sensore con la scritta “P2D 50T” ma non abbiamo abbastanza informazioni sulla sua funzionalità. Il marchio Hasselblad è presente anche sul modulo della fotocamera e questo indica la rinnovsta partnership fra i due brand.

Sul pannello frontale, nulla sembra notevolmente diverso dall'attuale OnePlus 9 Pro e il telefono probabilmente manterrà il pannello curvo da 6,7 ​​pollici con cornici sottili e frequenza di aggiornamento di 120Hz. È probabile che il foro nell'angolo in alto a sinistra dello schermo contenga una snapper selfie da 32 MP.

Secondo le specifiche individuate su un elenco di GeekBench, il terminale sarà alimentato da un chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 e sarà accoppiato con un massimo di 12 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione. Il dispositivo eseguirà Android 12 out of the box e dovrebbe essere dotato di una batteria da 5000 mAh con supporto per la ricarica rapida da 125 W.

Quando verrà svelato?

Le perdite precedenti hanno suggerito un rilascio per il 4 gennaio 2022, ma se si deve credere a questo video, sappiamo che il telefono verrà lanciato ufficialmente l'11 gennaio.

Il video sembra essere apparso per la prima volta sul sito web di microblogging cinese Weibo, ma non siamo riusciti a individuarne la fonte e verificarne la legittimità, quindi vi consigliamo di prendere queste informazioni con “un pizzico di sale”.