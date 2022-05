OnePlus 10 Pro e Nord N10, arrivano le patch di maggio e molto altro

A seguito dell’arrivo delle patch di maggio per OnePlus 9/OnePlus 9 Pro e la prima beta di Android 13 per il top di gamma OnePlus 10 Pro, in queste ore il team di sviluppo della OxygenOS ha avviato il rilascio di un nuovo aggiornamento software per il sopracitato device e il medio gamma OnePlus Nord N10 con le patch di sicurezza di maggio e non solo.

La build A.15 della OxygenOS per OnePlus 10 Pro introduce alcune interessanti correzioni non solo pensate per migliorare la sicurezza generale del dispositivo, ma anche per correggere alcuni bug relativi al Bluetooth, la registrazione audio e in generale l’esperienza di utilizzo del device.

OnePlus 10 Pro e Nord N10 ricevono le patch di sicurezza di maggio e altre novità

Ecco il changelog completo dell’aggiornamento A.15 della OxygenOS:

Sistema Miglioramento della stabilità generale di sistema Corretto un problema relativo alla riproduzione audio quando il telefono è collegato a un dongle Bluetooth per le auto Corretto un bug che saltuariamente comportava la presenza di rumore durante la registrazione audio Aggiornamento delle patch di sicurezza Android al mese di maggio

Fotocamera Corretto un bug delle foto HDR che in alcuni casi apparivano sovraesposte

Rete Ottimizzazione della stabilità durante le telefonate



Per quanto riguarda poi il medio gamma OnePlus Nord N10, in questo caso le patch di maggio sono incluse all’interno del firmware 11.0.6 della OxygenOS; non sono note ulteriori novità ad eccezione delle correzioni di sicurezza.

Come sempre gli aggiornamenti sono in fase di rollout a scaglioni e inizialmente interesseranno solo una minima percentuale di utenti; gli utenti che non hanno intenzione di aspettare l’arrivo della notifica OTA possono installare manualmente l’update seguendo il link in calce alla news.

