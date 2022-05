OnePlus 9 si aggiorna: patch di maggio, novità per il gaming e altro

A qualche giorno di distanza dall’arrivo di un nuovo update per gli smartphone OnePlus 8 e OnePlus 9R, in queste ore il colosso cinese ha avviato il rollout di un inedito aggiornamento per la serie OnePlus 9 con importanti novità per quanto riguarda la sicurezza, le prestazioni durante il gaming e molto altro.

Infatti, in base alle prime indicazioni pubblicate in rete in queste ore, scopriamo che i modelli OnePlus 9 e OnePlus 9 Pro stanno ricevendo il firmware C.60 della OxygenOS con un peso di poco più di 1.5 GB.

OnePlus 9/9 Pro riceve un interessante aggiornamento software: tutte le novità

All’interno del changelog ufficiale scopriamo interessanti novità, tra cui:

Connettività Adesso puoi aprire tre finestre sul tuo PC

Giochi Introduzione di HyperBoost per stabilizzare i frame Riduzione dei tanti di caricamento e il consumo di energia (solo per alcuni giochi)

Efficienza Adesso puoi aprire fino a 3 finestre fluttuanti e utilizzarle contemporaneamente



Come avviene per ogni aggiornamento software di OnePlus, anche questa versione della OxygenOS per i modelli OnePlus 9 e 9 Pro sarà disponibile a scaglioni: inizialmente interesserà una piccola percentuale di utenti, e solo nel corso delle prossime settimane verrà propagato a tutti i dispositivi compatibili. La compagnia utilizza questa strategia per ridurre al minimo l’eventuale comparsa di bug critici sfuggiti durante la fase di test interno.

Gli utenti muniti di OnePlus, talaltro in forte sconto su Amazon, possono controllare fin da subito la presenza del nuovo update tramite l’apposito pannello degli aggiornamenti software nelle Impostazioni del telefono, oppure seguire il link in calce alla news per scaricare il file immagine del sistema operativo e installarlo manualmente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

