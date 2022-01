OnePlus 10 Pro: la fotocamera sarà INCREDIBILE

È appena stato confermato che l'obiettivo ultrawide a 150 gradi di OnePlus 10 Pro permetterà gli scatti a colori a 10 bit e altre funzionalità incredibili. Preparatevi: sarà un cameraphone senza eguali.

OnePlus 10 Pro: le sue prestazioni fotografiche saranno spaziali

I rapporti che circondano OnePlus 10 Pro affermano che offrirà la migliore esperienza fotografica vista su un dispositivo del marchio. Di recente, il co-founder Pete Lau ha confermato le specifiche della fotocamera del nuovo flagship in arrivo. Ora, l'azienda ha condiviso ulteriori dettagli sulle fotocamere dello smartphone.

Per cominciare, il telefono top di gamma sarà dotato della modalità Hasselblad Pro di seconda generazione che consentirà di supportare la fotografia RAW a 12 bit. Supporterà RAW+, che può generare file JPEG e RAW contemporaneamente. OnePlus 10 Pro sarà il primo smartphone dell'azienda a supportare la fotografia a colori a 10 bit, proprio come OPPO Find X3 Pro.

Come le ammiraglie svelate di recente come Realme GT2 Pro e iQOO 9 Pro, OP 10 Pro sarà dotato di una fotocamera ultrawide da 150 gradi in grado di godere anche della modalità fisheye. C'è una modalità Film a bordo che consentirà agli utenti di “settare” ISO, velocità dell'otturatore e altre impostazioni prima e dopo la registrazione di un video.

La configurazione della camera di OnePlus 10 Pro includerà una lente principale da 48 megapixel con OIS, un obiettivo ultrawide da 50 megapixel con un FOV di 150 gradi e un tele da 8 megapixel con zoom ottico 3x. Per i selfie, sarà dotato di una snapper da 32 megapixel.

Per quanto riguarda le altre specifiche, OP 10 Pro vanterà un display AMOLED QHD+ 120Hz da 6,78 pollici, chipset Snapdragon 8 Gen 1, fino a 12 GB di RAM LPDDR5 e fino a 256 GB di spazio di archiviazione UFS 3.1. OnePlus 10 Pro includerà una batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 80 W e ricarica wireless da 50 W. Funzionerà su Android 12 con ColorOS 12.1. Lo smartphone sarà annunciato l'11 gennaio in Cina.