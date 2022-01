iQOO 9/9 Pro: ecco i top di gamma con Snapdragon 8 Gen 1

A seguito del leak degli scorsi giorni che svelava il design e le caratteristiche di iQOO 9 e iQOO 9 Pro, in queste ore il brand spin-off di Vivo ha finalmente presentato i nuovi device di fascia alta. Come avevamo giustamente anticipato rumor, leak e teaser ufficiali, stiamo parlando di due dispositivi di punta che non hanno nulla da invidiare ai modelli di fascia alta di Xiaomi, OnePlus, Samsung e compagnia cantante.

iQOO 9/9 Pro: design e caratteristiche

Entrando nel merito, il modello di punta iQOO 9 Pro monta un glorioso display Samsung E5 AMOLED curvo da 6.78 pollici a risoluzione Quad HD+ con tecnologia LTPO 2.0 con frequenza di aggiornamento dinamica di 1-120 Hz, supporto HDR10+, sensore di impronte integrato, luminosità massima di 1500 nits e fotocamera punch hole centrale con sensore da 16 MP. Il modello iQOO 9, invece, monta un pannello Samsung E5 AMOLED flat da 6.78 pollici a risoluzione Full HD+, frequenza di aggiornamento a 120 Hz, sensore di impronte integrato, supporto HDR10+ e fotocamera punch hole centrale con sensore da 16 MP.

Per entrambi è previsto il potentissimo processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 con 8/12 GB di RAM LPDDR5 con 256/512 GB di spazio interno di tipo UFS 3.1 e un sistema di dissipazione del calore che copre una superficie pari a 3926mm². Per entrambi gli smartphone è presente un modulo batteria da 4700 mAh con supporto alla ricarica rapida a 120 W in grado di caricare la batteria in appena 19 minuti, mentre il solo modello Pro dispone anche del supporto alla ricarica wireless a 50 W e ricarica inversa a 10 W.

Scheda tecnica iQOO 9

Display AMOLED da 6.78 pollici a risoluzione Full HD+ da 2400 x 1080 pixel, supporto HDR10+, frequenza di aggiornamento di 120Hz, fino a 1500 nits di luminosità e sensore di impronte integrato;

processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1;

8/12 GB di RAM LPDDR5 con 256/512 GB di spazio interno di tipo UFS 3.1;

fotocamera posteriore con sensore principale 1/1.57″ Samsung GN5 da 50 MP con apertura f/1.75, flash LED, sensore ultra grandangolare Samsung ISOCELL 3L6 da 13 MP con angolo di visuale di 120° con apertura f/2.2 e sensore macro Sony IMX663 da 13 MP con apertura f/1.98 con zoom ottico 2x e zoom digitale 20x;

fotocamera frontale da 16 MP con apertura f/2.45;

connettività Dual SIM (nano + nano), 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ax, Bluetooth 5.2, GPS/GLONASS, USB Type-C e NFC;

batteria da 4700 mAh con ricarica rapida a 120 W;

dimensioni: 164.55 × 76.7 x 8.37 mm;

peso: 206.1 grammi;

Android 12 con la personalizzazione OriginOS Ocean.

Scheda tecnica iQOO 9 Pro

Display AMOLED da 6.78 pollici a risoluzione Quad HD+ da 3200 x 1440 pixel con tecnologia LTPO, supporto HDR10+, frequenza di aggiornamento variabile di 1-120Hz, fino a 1500 nits di luminosità e sensore di impronte integrato;

processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1;

8/12 GB di RAM LPDDR5 con 256/512 GB di spazio interno di tipo UFS 3.1;

fotocamera posteriore con sensore principale 1/1.57″ Samsung GN5 da 50 MP con apertura f/1.75, stabilizzazione gimbal, flash LED, sensore ultra grandangolare Samsung GN5 da 50 MP con angolo di visuale di 150° con apertura f/2.27 e sensore macro da 16 MP con apertura f/2.23, OIS, zoom ottico 2.5x e zoom digitale 30x;

fotocamera frontale da 16 MP con apertura f/2.45;

connettività Dual SIM (nano + nano), 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ax, Bluetooth 5.2, GPS/GLONASS, USB Type-C e NFC;

batteria da 4700 mAh con ricarica rapida a 120 W su cavo, 50 W in wireless e 10 W in ricarica inversa;

dimensioni: 164.81 × 75.2 x 8.83 mm (Legend Edition) / 9.21 mm (standard);

peso: 209.98 grammi (Legend Edition) / 203.92 grammi (standard);

Android 12 con la personalizzazione OriginOS Ocean.

Prezzo e disponibilità

Ecco le configurazioni e i prezzi al lancio dei due device:

iQOO 9 8+256 GB a 3999 yuan, circa 560 euro; 12+256 GB a 4399 yuan, circa 610 euro; 12+512 GB a 4799 yuan, circa 660 euro.

iQOO 9 Pro: 8+256 GB a 4999 yuan, circa 700 euro; 12+256 GB a 5499 yuan, circa 760 euro; 12+512 GB a 5999 yuan, circa 830 euro.



Entrambi i modelli saranno disponibili all'acquisto in Cina a partire dal 12 gennaio.