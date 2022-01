OnePlus 10 Pro avrà una funzionalità SUPER esclusiva

OnePlus 10 Pro presenterà il sistema di gestione del calore più grande e potente di sempre. Questo è quanto è emerso in rete in queste ore.

OnePlus 10 Pro presenterà un sistema di gestione del calore innovativo

All'inizio della giornata di ieri (5 gennaio 2022), OnePlus 10 Pro è stato nuovamente mostrato online prima del suo debutto. Ma invece di condividere un poster con immagini, un dirigente dell'azienda ha condiviso le immagini dei componenti interni del dispositivo per mostrare il suo sistema di gestione termica.

Le foto delle parti del telefono sono state condivise dal direttore di ricerca e sviluppo del marchio @刘丰硕 (Liu Fengshuo) sul suo account Weibo ufficiale (noto sito web di microblogging cinese). Nel post sui social media, il funzionario ha affermato che le prestazioni dei processori mobili hanno continuato a crescere, il che ha portato anche ad un aumento del consumo energetico. Ecco perché, più potenza significa anche più calore generato.

Pertanto, il dirigente ha mostrato i componenti di raffreddamento del nuovo flagship dell'OEM cinese, che ospita l'ultimo e il più grande di Qualcomm, lo Snapdragon 8 Gen 1. L'area complessiva occupata dalla piastra di raffreddamento è di circa 34119,052 mm², la più grande di sempre mai vista su un qualsiasi dispositivo OnePlus. Arriva anche con piastra di raffreddamento VC insieme a foglio di grafite di rame e gel di silice per la dissipazione del calore. L'azienda impila anche questi vari componenti di raffreddamento per dissipare in modo efficiente il calore dal device.

In particolare, nelle immagini live condivise da Liu Fengshuo, possiamo vedere anche le parti di gestione termica dello smartphone confrontate con un foglio di carta in formato A4. Impilando questi l'uno contro l'altro, il funzionario ha affermato che i componenti di raffreddamento occupano circa il 55% della dimensione del foglio. Non di meno, ha agigunto che il meccanismo di raffreddamento del nuovo OnePlus 10 Pro è il più potente di sempre del marchio e aiuterà a mantenere il dispositivo fresco anche durante le attività più intense.