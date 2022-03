OnePlus 10 Pro Global: ecco la data di debutto (UFFICIALE)

A gennaio l'azienda di proprietà di Pete Lau ha presentato OnePlus 10 Pro, un dispositivo super performante che ha lanciato il guanto di sfida allo Xiaomi 12 Pro e all'OPPO Find X5 Pro.

Adesso però, sembra che la compagnia cinese stia per introdurre il suo flagship anche nel mercato europeo, in quello americano e in quello indiano. Con un post sui social media, ha appena comunicato che l'evento di lancio sarà il 31 marzo 2022 e si terrà, come sempre da due anni a questa parte, sottoforma “digitale”. Verrà trasmesso live su YouTube, Twitter e sul suo sito web.

OnePlus 10 Pro: tutto quello che sappiamo

OnePlus 10 Pro è prossimo al debutto, ma non sappiamo nulla del modello “standard” che solitamente accompagnia la variante premium. Considerato che non abbiamo avuto la versione “T” a fine 2021 e notando che non abbiamo rumor relativi all'iterazione vanilla, ci domandiamo cosa sia cambiato nell'azienda.

È vero anche che, un modello simile, non avrebbe senso. D'altronde, OP 10 Pro ha già tutto quello che serve. Con il suo poster, l'azienda stuzzica i suoi fan chiedendo loro “cosa altro c'è da aspettarci?”. Questa domanda è un po' provocatoria, perché in realtà, sul device, sappiamo già tutto.

C'è uno schermo AMOLED LTPO 2.0 da 6,7 ​​pollici con risoluzione Quad HD+, frequenza di aggiornamento di 120 Hz, mentre la scocca invece, vi è il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 e la GPU Adreno 730.

La RAM è da 12 GB e lo storage interno è da 256 GB. La batteria invece, ha una cella energetica da 5000 mAh con fast charge da 80W e wireless charging da 50W. Non manca un comparto fotografico top coadiuvato dal software di Hasselblad.

Il modulo fotografico racchiude una configurazione a tripla lente:

sensore principale da 48 Mpx Sony IMX789 con OIS;

ultrawide da 50 Mega;

teleobiettivo da 8 Mega, zoom ottico 3X e OIS;

Lo snapper selfie è da 32 Megapixel.