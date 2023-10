OnePlus 10 Pro 5G: un TOP a meno di 530€ su Amazon, pochi pezzi, correte

Girovagando su Amazon, oggi ci siamo imbattuti in un’offerta veramente sensazionale: l’ottimo OnePlus 10 Pro 5G del 2022 infatti, costa solo 529,00€, spese di spedizione incluse. Il device viene venduto da un negozio terzo ma viene spedito dal noto rivenditore di e-commerce americano: ciò implica che disporrà di tantissimi vantaggi, i soliti a cui siamo abituati, in poche parole. Prima di addentrarci nella sua rapida disamina, vogliamo ricordarvi che con Prime la consegna avverrà gratuitamente in pochissimi giorni (massimo 24 o 48 ore, in moltissimi casi); considerate che, volendo, avrete anche la possibilità di usufruire della spedizione presso uno dei tanti Amazon Hub o Locker presenti sul territorio italiano.

OnePlus 10 Pro 5G: il top al prezzo di un midrange

Con il rivenditore avrete due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono, dalle sei a mezzanotte; non di meno, avrete un mese di tempo per effettuare il reso in caso di gravi problematiche o in caso di ripensamento. Altresì, vogliamo ricordarvi che potrete dilazionare il pagamento in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito, per gli account abilitati, in cinque soluzioni a tasso zero.

Questo smartphone di OnePlus viene venduto da Amazon al costo di un mediogamma ma vale molto di più: è un top in tutto e per tutto, con processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 con modem 5G e GPU ad alte prestazioni. Il chip principale è assistito da 8 GB di RAM e da 128 GB di memoria interna. Il device viene venduto in nero o in verde. Infine, il comparto fotografico viene coadiuvato dal software di Hasselblad, al fine di fornire scatti incredibilmente nitidi, ricchi di contrasto, con colori saturi e video in altissima risoluzione. A soli 529,00€ non potete lasciarvelo sfuggire.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.