One UI 7: le funzioni che non arriveranno mai sui vecchi smartphone Samsung

La serie dei Samsung Galaxy S25 ha introdotto diverse novità rispetto alla precedente generazione: alcune di queste funzioni verranno estese ai dispositivi più datati tramite l’aggiornamento a One UI 7, basato su Android 15, altre rimarranno esclusive dei nuovi modelli (o, al massimo, degli S24).

Tra le funzionalità utilizzabili con i Samsung Galaxy S25 abbiamo la registrazione dei video in 10-bit HLG HDR e il supporto alla ricerca con linguaggio naturale nell’app Galleria.

Queste funzioni di One UI 7 potrebbero essere disponibili solo sui Samsung Galaxy S25

Secondo quanto riportato da Tarun Vats su X, Samsung non intende portare queste funzionalità sui “vecchi” smartphone della serie Galaxy S con l’aggiornamento a One UI 7.

Innanzitutto, la registrazione dei video in 10-bit HLG HDR con i Samsung Galaxy S25 permette di catturare video con una profondità di colore maggiore e un’ampia gamma dinamica, utilizzando il formato HLG (Hybrid Log-Gamma). Tuttavia, tramite Camera Assistant di Good Lock, è possibile registrare video in HDR10+, un formato più diffuso e apprezzato. Su dispositivi come il Samsung Galaxy S23, invece, l’opzione HLG non è disponibile, lasciando agli utenti la sola possibilità di registrare in HDR10+.

La seconda funzionalità esclusiva dei Samsung Galaxy S25 consiste nella ricerca con linguaggio naturale nell’app Galleria. Questa feature permette di cercare foto e video utilizzando frasi complesse, come “Mostrami gli screenshot”, ottenendo risultati precisi ed immediati. Su Samsung Galaxy S23, invece, la ricerca funziona solo con parole chiave semplici, ad esempio digitando il termine “screenshot”. Curiosamente, il supporto al linguaggio naturale è presente nella quarta beta di One UI 7.0 ma potrebbe essere rimosso nella versione stabile, secondo quanto suggerito dal leak.

Tuttavia, è importante notare che la ricerca in linguaggio naturale non rappresenta una funzionalità rivoluzionaria e la sua assenza sui dispositivi meno recenti non compromette in modo significativo l’esperienza d’uso. Si tratta più che altro di un’aggiunta che contribuisce a rendere i Samsung Galaxy S25 più attraenti ma che difficilmente potrebbe influenzare le scelte dei consumatori.