Fermi tutti, non è finita: c'è la quinta beta di One UI 7 per Samsung Galaxy S24

Samsung sta affrontando un anno complicato per quanto riguarda il rilascio della versione stabile di One UI 7, il nuovo aggiornamento software per i dispositivi Galaxy.

Dopo l’avvio del programma beta per la serie dei Samsung Galaxy S24 a dicembre, gli utenti hanno atteso a lungo senza ricevere informazioni chiare sull’arrivo della release definitiva. Tuttavia, pare che Samsung stia finalmente accelerando i tempi per concludere la fase beta e avviare il rollout ufficiale, partendo proprio dagli S24.

Nuova beta di One UI 7 disponibile per i Samsung Galaxy S24

Durante la settimana, Samsung ha rilasciato la quarta beta di One UI 7 per la serie dei Galaxy S24, introducendo una serie di correzioni e nuove funzionalità per la fotocamera, come i filtri AI e la registrazione dei video in formato LOG.

Credevamo fosse quella conclusiva ma, nelle ultime ore, è arrivato il quinto aggiornamento beta, a pochissima distanza dal precedente, con un’evidentissima accelerata rispetto al tempo intercorso tra la terza e la quarta beta. Il pensiero generale è che Samsung stia cercando di risolvere velocemente gli ultimi “problemini” per poter annunciare senza intoppi il lancio della versione stabile.

L’ultimo aggiornamento, contrassegnato dalla versione firmware ZYBB e da una dimensione di circa 436 MB, risolve un problema relativo al crash del visual voicemail (VVM). Non è chiaro se si tratti di una nuova beta in senso stretto o di una semplice correzione per la quarta, ma fa comunque piacere che Samsung si stia impegnando per migliorare il software in tempi più contenuti.

Secondo un moderatore della community di Samsung, la versione stabile di One UI 7 potrebbe arrivare molto presto, ma non è stata fornita una data esatta. Alcune indiscrezioni suggeriscono il rollout definitivo nel mese di aprile, in concomitanza con il lancio del Galaxy S25 Edge. Per recuperare la fiducia degli utenti, sarebbe fondamentale che Samsung comunicasse una timeline ufficiale per il rilascio di One UI 7, su cui ovviamente continueremo a tenervi informati.