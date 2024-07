Galaxy AI: tutto pronto per la traduzione delle chiamate WhatsApp

Ad inizio 2023 Samsung ha lanciato Galaxy AI, una suite di funzionalità basate sull’intelligenza artificiale. Una delle caratteristiche più interessanti è Live Translate che, come il nome stesso suggerisce, consente di tradurre in tempo reale le chiamate vocali.

Samsung ha poi annunciato che Galaxy AI avrebbe incluso anche la traduzione in real time delle chiamate effettuate con applicazioni di terze parti e, fra queste, dovrebbe trovare posto WhatsApp.

Live Translate anche per WhatsApp con Galaxy AI

L’ipotesi ha assunto maggiore concretezza dopo l’ultimo post che il tipster Ice Universe ha condiviso su X, relativo proprio alla traduzione delle chiamate WhatsApp sugli smartphone Samsung compatibili con Galaxy AI:

La traduzione in tempo reale delle chiamate su WhatsApp potrebbe essere annunciata nel corso dell’evento Galaxy Unpacked che Samsung ha in programma per il 10 luglio. Ricordiamo che, sui telefoni compatibili, la funzione Live Translate opera direttamente in locale, evitando che i dati siano trasmessi a server esterni: un approccio che senza dubbio rassicura gli utenti in merito alla tutela della loro privacy.

Oltre a WhatsApp, Samsung potrebbe estendere questa funzionalità anche a Google Meet e WeChat. Nessun segnale al momento per altre celebri applicazioni di messaggistica istantanea che consentono di effettuare chiamate vocali, tra cui Telegram. Sarà dunque necessario attendere l’eventuale annuncio ufficiale per ottenere ulteriori conferme circa le novità di Live Translate e Galaxy AI.