One Piece Odyssey per PS5 scende sotto i 30€!

One Piece Odyssey si presenta come un nuovo capitolo nel mondo dei videogiochi di ruolo, prendendo ispirazione dalla rinomata serie manga e anime di Eiichiro Oda. Quest’avventura si svolge in un contesto completamente inedito, regalando ai fan l’opportunità di immergersi in una storia fresca insieme ai loro beniamini.

L’inizio della trama ci conduce su un’isola misteriosa dopo che Luffy e la sua ciurma naufragano. Divisi, i pirati devono superare sfide e ostacoli per ritrovarsi mentre l’esplorazione dell’isola svela antiche rovine, creature mai incontrate prima e nuovi personaggi, aggiungendo un elemento di mistero alla vicenda.

Il gameplay di One Piece Odyssey offre una combinazione di combattimenti a turni ed esplorazione. I giocatori hanno il controllo su Luffy e gli altri membri dell’equipaggio, ciascuno con abilità e tecniche uniche. I combattimenti si svolgono a turni, richiedendo ai giocatori di selezionare con saggezza le azioni per sconfiggere i nemici.

Oltre alla trama principale, il gioco propone una serie di missioni secondarie e attività facoltative. Gli appassionati possono esplorare l’isola, raccogliere risorse e potenziare i loro personaggi, arricchendo ulteriormente l’esperienza di gioco.

Il gioco è ambientato in un mondo completamente nuovo che presenta personaggi e mostri originali. Le musiche sono state affidate a Motoi Sakuraba, che ha già lavorato a titoli di successo come Dark Souls e Tales of quindi, dal punto di vista artistico, puoi andare a colpo sicuro!

