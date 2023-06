Olimpia Splendid Dolceclima: eccezionale climatizzatore portatile in super sconto

Amazon ha nuovamente conquistato il mercato online con un’offerta eccezionale: il climatizzatore portatile Olimpia Splendid Dolceclima, disponibile ad un incredibile sconto del 13%. Non solo questo prodotto è un’esclusiva Amazon, ma è anche il climatizzatore portatile più venduto sull’e-commerce. Approfitta subito di questa promozione e acquistalo al prezzo speciale di soli 259,90 euro, pagandolo in comode rate a tasso zero. Ciò è possibile se selezioni come metodo di pagamento in fase di check-out, il servizio di finanziamento Cofidis.

Olimpia Splendid Dolceclima: l’offerta che cercavi per la tua estate

Questo climatizzatore portatile di alta qualità è classificato nella classe A, garantendo un’efficienza energetica superiore. Con dimensioni compatte di soli 70 cm di altezza e 35 cm di larghezza, è ideale per stanze di piccole e medie dimensioni. Inoltre, Olimpia Splendid ha messo un’enfasi particolare sulla sostenibilità ambientale, rendendo il Dolceclima a basso impatto ambientale.

Una delle caratteristiche principali di questo climatizzatore Olimpia Splendid è la sua capacità di refrigerazione di 8.000 btu/h, che garantisce un’esperienza di raffreddamento efficace e confortevole. Inoltre, utilizza il gas refrigerante naturale R290, il quale ha un impatto minimo sul riscaldamento globale (GWP = 3). Questo significa che il Dolceclima è una scelta responsabile per coloro che sono preoccupati per l’ambiente.

Un altro vantaggio è che non è necessaria una tanica per la condensa, poiché viene scaricata attraverso il tubo in dotazione. Questo semplifica notevolmente l’utilizzo e la manutenzione del climatizzatore, riducendo al minimo l’intervento dell’utente.

l’Olimpia Splendid Dolceclima offre una serie di funzioni avanzate che possono essere facilmente impostate tramite i comandi digitali o il telecomando incluso. Puoi regolare la ventilazione, il raffreddamento, la deumidificazione, nonché attivare le modalità auto e sleep. Inoltre, è dotato di un timer e di una funzione di auto-riavvio, che lo rendono ancora più conveniente per l’uso quotidiano.

Un ulteriore vantaggio dell’acquisto dell’Olimpia Splendid Dolceclima è la possibilità di ricevere la Garanzia Elite Olimpia Splendid. Basta iscriversi sul sito nella sezione Garanzie entro 30 giorni dall’acquisto e si otterrà gratuitamente un anno aggiuntivo alla garanzia di legge. Questa offerta dimostra la fiducia di Olimpia Splendid nella qualità e nella durata del loro prodotto.

In conclusione, se stai cercando un climatizzatore portatile di alta qualità, efficiente dal punto di vista energetico e rispettoso dell’ambiente, non perdere l’opportunità di acquistare il climatizzatore Olimpia Splendid Dolceclima. Approfitta subito di questa promozione su Amazon e acquistalo al prezzo vantaggioso di soli 259,90 euro. Mi raccomando, non perdere altro tempo, le scorte a disposizione sono limitate.

