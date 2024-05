Multipresa con USB 7-in-1 ultra compatta a soli 13 euro: la GENIALATA in sconto su Amazon

Forma cubica per non occupare troppo spazio, ma anche 7 ingressi divisi in 4 prese e 3 porte USB: questa multipresa è una vera e propria genialata che ti permette di risparmiare spazio sulla scrivania o dove vuoi e che puoi acquistare oggi su Amazon a soli 13 euro. Per avere questo prezzo devi spuntare la casella del coupon sconto che trovi in pagina.

Le caratteristiche della multipresa con USB 7-in-1

Questo adattatore integra 4 prese multiple CA e 3 porte USB (3 di tipo A e 1 di tipo C) in un unico dispositivo: la sua forma cubica compatta permette di risparmiare molto spazio e la rende facile da trasportare in uno zaino o una valigetta.

Le 4 prese di corrente con contatto di messa a terra offrono fino a 4000 W e 16 A di potenza, permettendo di collegare vari dispositivi elettrici contemporaneamente. Le 2 porte di ricarica USB-A e la porta USB-C facilitano la ricarica di smartphone, tablet e altri dispositivi elettronici senza la necessità di ulteriori adattatori.

L’adattatore è realizzato in PC ignifugo di alta qualità e garantisce protezioni multiple contro sovratensione, sovracorrente, elettricità statica e cortocircuito. La spina di sicurezza protegge invece i più piccoli da ogni imprevisto.

Una presa 7-in-1 dalla forma originale, ma non per questo meno funzionale, anzi: spunta la casella del coupon sconto e acquistala su Amazon a soli 13 euro.