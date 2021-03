OnePlus ha appena presentato i nuovi flagship facenti parte della serie 9. La line-up per il mercato internazionale comprende due modelli, anche se, in certe aree del mondo, l’azienda ha annunciato anche un terzo dispositivo. Si chiama “OnePlus 9R” ed è un prodotto pensato per i gamers. Questo dispositivo ha un prezzo di partenza di ₹ 39.999 e vanta un display AMOLED a 120 Hz, un processore Snapdragon 870 e molto altro ancora.

OnePlus 9R: prezzo e disponibilità

OnePlus ha presentato due versioni di OnePlus 9R: una da 8 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione e l’altra con 12 GB di RAM e con 256 GB di spazio per l’archiviazione dei dati. I prezzi pre l’India sono i seguenti:

8 GB + 128 GB – ₹ 39.999;

12 GB + 256 GB – ₹ 43.999.

I preordini per il dispositivo inizieranno fra poche settimane e la vendita partirà da metà mese. Oltre che in India, il terminale verrà presentato anche in Cina.

Insieme a questo, la società ha anche lanciato cover ufficiali e trigger di gioco esterni. Tuttavia, il prezzo e la disponibilità di questi accessori non sono stati ancora annunciati.

OnePlus 9R misura 161 × 74,1 × 8,4 mm e pesa 189 grammi. Il gadget ha lo stesso layout della fotocamera delle altre due ammiraglie OnePlus 9 ma non la stessa ottica. Il dispositivo è venduto in due colorazioni: Carbon Black, Lake Blue. In primo piano, notiamo il display con un foro in alto a sinistra; è dotato di un pannello AMOLED flessibile FHD + da 6,55 pollici con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz, una frequenza di campionamento tattile da 240 Hz (quando si utilizzano fino a 5 dita contemporaneamente).

Questo display ha una risoluzione di 2400 × 1080 pixel, proporzioni 20: 9, supporta la gamma gamut DCI-P3 e sRGB ed è protetto dal vetro Corning Gorilla Glass.

A differenza di OP 9, OP 9 Pro, il chipset Qualcomm Snapdragon 870 alimenta il telefono. Abbiamo visto questa CPU su molti dispositivi, compreso il POCO F3 lanciato di recente. Questo è abbinato a 8/12 GB di RAM e memoria interna UFS 3.1 da 128/256 GB.

Poiché il dispositivo si concentra maggiormente sui giochi, ha 14 sensori per il monitoraggio della temperatura del dispositivo. Dispone anche di modalità “Pro Gaming”, del feedback tattile immersivo (motori lineari), altoparlanti stereo (Dolby Atmos) ed altro.

Per le fotocamere, OnePlus 9R ha una tripla lente sul retro con obiettivo principale Sony IMX586 da 48 MP f / 1.75, abbinato ad un Sony IMX481 ultrawide da 16 MP con FOV a 123 gradi, un sensore monocromatico da 2 MP e una lente macro da 5 Mpx. Invece, la selfiecam è identica a quella degli altri due device della serie 2021.

Le caratteristiche della fotocamera includono il filtro in stile Cyberpunk, la registrazione video con proporzioni CINE, il ritratto video, UltraShot HDR, Nightscape, Macro, Ritratto, Modalità Pro, Panorama, Smart Pet Capture, rilevamento scena AI, immagine RAW, filtro, video focus tracking, Video Nightscape.

Fra le altre caratteristiche troviamo una doppia nano-SIM, il modem X55 5G, il sensore per le impronte digitali in-display, altoparlanti stereo, porta Type-C, batteria da 4.500 mAh con supporto Warp Charge 65T, il Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, GPS , GLONASS, Galileo e OxygenOS 11 basati su Android 11.

OnePlus

Smartphone