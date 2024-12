Oggi ti bastano 29€ per avere i bellissimi auricolari wireless PHILIPS

Le tue cuffiette Bluetooth hanno fatto il loro tempo e devi necessariamente cambiarle? Vorresti qualcosa di economico senza sacrificare la qualità? Allora fiondati su Amazon e metti nel tuo carrello gli auricolari wireless PHILIPS a soli 29 euro, anziché 38,99 euro.

Come puoi vedere siamo di fronte uno sconto del 26% che abbatte il prezzo e ti fa risparmiare un bel po’ di soldi. Queste cuffiette Bluetooth godono di una rapporto qualità prezzo eccezionale, difficilmente battibile. E se preferisci puoi acquistare subito e pagare in comode rate da 9,67 euro al mese per 3 mesi senza interessi, per i clienti Prime. Se non sei inscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

Auricolari wireless PHILIPS a prezzo conveniente

Gli auricolari wireless PHILIPS come ti dicevo hanno un rapporto qualità prezzo davvero vantaggioso. Sono molto comodi e belli esteticamente. Sono leggerissimi e possiedono inserti in silicone che si adattano alle orecchie isolando al meglio il rumore ambientale. Possiedono dei pratici comandi touch e anche la custodia è molto leggera e compatta.

Godono di una connessione Bluetooth eccezionale che arriva fino a una distanza di 10 m e garantisce una bassissima latenza. Così le potrai usare anche per guardare film e serie TV. Sono resistenti all’acqua con certificazione di grado IPX4 per poterle usare mentre fai sport. Regalano un audio straordinario, potente e preciso, e con i microfoni interni che captano solo la tua voce potrai fare chiamate eccellenti. Infine, parlando di autonomia, godono si ben 6 ore di riproduzione con una singola ricarica.

Indubbiamente i migliori a questo prezzo ma come per ogni promozione di questo tipo da un momento all’altro potrebbe scadere. Dunque prima che ciò accada vai su Amazon e acquista i tuoi auricolari wireless PHILIPS a soli 29 euro, anziché 38,99 euro. Concludi subito il tuo ordine e li riceverai a casa già domani senza ulteriori costi. Solo per i clienti Prime. Se non sei ancora iscritto al servizio fallo ora cliccando qui.