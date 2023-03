Offerte Telefonia Mobile: le migliori tariffe a marzo 2023   

Ridurre il costo della tariffa mobile del proprio smartphone senza rinunciare ad un’offerta completa con minuti, SMS e Giga in grado di soddisfare le proprie necessità è possibile. Sul mercato di telefonia mobile, infatti, sono presenti diverse offerte molto vantaggiose, proposte dai principali operatori attivi in Italia.

Bastano meno di 10 euro al mese per accedere ad offerte di telefonia mobile complete e ricchi di bonus. Per gli utenti più esigenti, gli operatori propongono promozioni ancora più ricche, con la possibilità di sfruttare Giga illimitati, di acquistare smartphone a rate e di ottenere ulteriori vantaggi.

Ecco, quindi, quali sono le migliori tariffe su cui puntare a marzo 2023 per chi è alla ricerca di offerte di telefonia mobile in grado di garantire un bundle completo di minuti, SMS e Giga.

Le migliori offerte di telefonia mobile a marzo 2023

Vediamo quali sono le migliori offerte di telefonia mobile disponibili a marzo 2023, andando a considerare tutti i principali operatori presenti sul mercato:

Spusu

Spusu è uno degli operatori virtuali più convenienti del mercato di telefonia mobile e sfrutta la rete WINDTRE per l’erogazione dei suoi servizi, garantendo l’access ad Internet tramite rete 4G/4G+ fino a 300 Mbps in download.

Il listino di offerte Spusu è molto ricco e propone diverse tariffe a prezzi contenuti. Ecco le migliori:

Spusu Mini : tariffa a consumo con chiamate a 4 centesimi al minuto, SMS al costo di 4 centesimi cadauno e connessione dati al costo di 4 euro per ogni GB; per i nuovi clienti ci sono GB in regalo alla prima ricarica

: tariffa a consumo con chiamate a 4 centesimi al minuto, SMS al costo di 4 centesimi cadauno e connessione dati al costo di 4 euro per ogni GB; per i nuovi clienti ci sono GB in regalo alla prima ricarica Spusu 1 : 1000 minuti, 100 SMS e 1 GB oltre a 2 GB di Riserva Dati al costo di 3,99 euro al mese

: 1000 minuti, 100 SMS e 1 GB oltre a 2 GB di Riserva Dati al costo di 3,99 euro al mese Spusu 10 : 1000 minuti, 200 SMS e 10 GB oltre a 20 GB di Riserva Dati al costo di 4,98 euro al mese

: 1000 minuti, 200 SMS e 10 GB oltre a 20 GB di Riserva Dati al costo di 4,98 euro al mese Spusu 70: 2000 minuti, 500 SMS e 70 GB oltre a 140 GB di Riserva Dati al costo di 5,98 euro al mese

Le offerte Spusu presentano un costo iniziale per l’acquisto della SIM di 9,90 euro una tantum. C’è la possibilità di scegliere tra il rinnovo automatico e la tradizionale ricarica manuale. Non ci sono vincoli. L’attivazione avviene direttamente online, tramite il sito ufficiale dell’operatore, con consegna gratuita all’indirizzo fornito dall’utente oppure con ritiro gratuito presso un punto Fermopoint. Da notare che è anche possibile richiedere la eSIM.

Tra i vantaggi inclusi nelle offerte Spusu troviamo la possibilità di utilizzare una Riserva Dati ovvero un bundle dati aggiuntivo da sfruttare in caso di esaurimento dei Giga mensili dell’offerta; la Riserva Dati si ricarica ogni mese con i Giga non utilizzati nel mese precedente (1 Giga non utilizzato diventa 1 Giga per la Riserva Dati) e con i minuti e gli SMS non utilizzati nel mese precedente (1 minuti/SMS diventa 1 MB); ogni tariffa presenta un valore massimo della Riserva Dati.

ho. Mobile

Mobile è uno dei principali operatori virtuali attivi sul mercato italiano ed utilizza la rete Vodafone con accesso al 4G fino a 30 Mbps o 60 Mbps, in base alla tariffa. Tutte le offerte si caratterizzano per l’assenza di vincoli e costi nascosti e per la possibilità, in caso di esaurimento dei Giga, di anticipare il rinnovo mensile, azzerando il contatore del traffico dati.

Il listino di offerte ho. Mobile è particolarmente ricco. Per chi richiede la portabilità da Iliad e alcuni operatori virtuali selezionati (Fastweb, CoopVoce, PosteMobile e altri) è possibile attivare le seguenti tariffe:

minuti ed SMS illimitati oltre a 130 GB in 4G fino a 30 Mbps al costo di 6,99 euro al mese con attivazione gratuita

in 4G fino a 30 Mbps al costo di con attivazione gratuita minuti ed SMS illimitati oltre a 180 GB in 4G fino a 30 Mbps al costo di 7,99 euro al mese con attivazione gratuita

in 4G fino a 30 Mbps al costo di con attivazione gratuita minuti ed SMS illimitati oltre a 230 GB in 4G fino a 30 Mbps al costo di 9,99 euro al mese con attivazione gratuita

In caso di portabilità da TIM, Vodafone, WINDTRE e Very Mobile, invece, le offerte disponibili sono:

minuti ed SMS illimitati oltre a 50 GB in 4G fino a 30 Mbps al costo di 11,99 euro al mese con attivazione di 9 euro (29 euro con portabilità da Vodafone)

in 4G fino a 30 Mbps al costo di con attivazione di 9 euro (29 euro con portabilità da Vodafone) minuti ed SMS illimitati oltre a 150 GB in 4G fino a 30 Mbps al costo di 13,99 euro al mese con attivazione di 9 euro (29 euro con portabilità da Vodafone)

Richiedendo un nuovo numero di cellulare è possibile accedere alle seguenti offerte:

minuti ed SMS illimitati oltre a 50 GB in 4G fino a 30 Mbps al costo di 6,99 euro al mese con attivazione di 9 euro

in 4G fino a 30 Mbps al costo di con attivazione di 9 euro minuti ed SMS illimitati oltre a 150 GB in 4G fino a 30 Mbps al costo di 8,99 euro al mese con attivazione di 9 euro

Tutte le offerte ho. Mobile sono disponibili tramite attivazione online con consegna gratis della SIM all’indirizzo fornito dall’utente oppure con ritiro presso un punto vendita convenzionato.

Iliad

Iliad è uno dei principali operatori di telefonia mobile e, con il suo debutto sul mercato, ha rivoluzionato il settore contribuendo al calo dei prezzi e all’aumento dei Giga mensili inclusi nelle offerte oltre che a un incremento della trasparenza tariffaria, con offerte “per sempre” e senza costi nascosti.

Tra le migliori offerte Iliad troviamo

Giga 100 con minuti ed SMS illimitati verso tutti in Italia, minuti illimitati dall’Italia verso oltre 60 destinazioni internazionali e 100 GB in 4G al costo di 7,99 euro al mese

con minuti ed SMS illimitati verso tutti in Italia, minuti illimitati dall’Italia verso oltre 60 destinazioni internazionali e in 4G al costo di Giga 150 con minuti ed SMS illimitati verso tutti in Italia, minuti illimitati dall’Italia verso oltre 60 destinazioni internazionali e 150 GB in 4G e 5G al costo di 9,99 euro al mese

con minuti ed SMS illimitati verso tutti in Italia, minuti illimitati dall’Italia verso oltre 60 destinazioni internazionali e in 4G e 5G al costo di Dati 300 con minuti ed SMS a consumo e 300 GB in 4G al costo di 13,99 euro al mese

Le offerte Iliad presentano un contributo di attivazione una tantum di 9,99 euro e sono disponibili per tutti, con o senza portabilità da un altro operatore. Per richiedere una delle tariffe di Iliad è possibile affidarsi ad una procedura di sottoscrizione online, accessibile tramite il sito dell’operatore, con consegna gratis della SIM all’indirizzo di casa dell’utente.

Scegliendo Giga 150 (o qualsiasi altra tariffa Iliad da almeno 9,99 euro al mese di canone) è possibile attivare la fibra Iliad con 5 euro di sconto sul canone mensile. Grazie all’offerta “convergente”, infatti, è possibile attivare l’offerta fibra di Iliad a 19,99 euro al mese invece che 24,99 euro al mese. Lo sconto è valido fino a quando l’offerta mobile resterà attiva.

Da notare che con Iliad è possibile acquistare uno smartphone a rate, scegliendo tra i modelli presenti in listino (attualmente, solo le ultime generazioni degli iPhone). L’acquisto prevede un anticipo e il pagamento di 30 rate mensili con carta di credito o carta di debito. Non ci sono vincoli in quanto è possibile cambiare operatore in qualsiasi momento, saldando le rate residue, senza penali. L’acquisto a rate di uno smartphone con Iliad è disponibile solo se l’offerta mobile prevede il pagamento.

Very Mobile

Very Mobile è un operatore virtuale che sfrutta la rete WINDTRE per proporre i suoi servizi. Si tratta di un provider che propone offerte trasparenti e con prezzi ridotti. L’accesso ad Internet avviene tramite rete 4G con velocità limitata a 30 Mbps anche se alcune offerte presentano il 4G “full speed” e, quindi, senza limitazioni.

Per chi passa a Very Mobile da Iliad o da un operatore virtuale selezionato (PosteMobile, CoopVoce, Fastweb e altri) è possibile scegliere tra le seguenti offerte:

minuti ed SMS illimitati e 1 GB a 4,99 euro al mese con attivazione gratuita

a con attivazione gratuita minuti ed SMS illimitati e 100 GB a 6,99 euro al mese con attivazione gratuita

a con attivazione gratuita minuti ed SMS illimitati e 150 GB a 7,99 euro al mese con attivazione gratuita

a con attivazione gratuita minuti ed SMS illimitati e 220 GB a 9,99 euro al mese con attivazione gratuita

Con richiesta di portabilità del numero da TIM, Vodafone, WINDTRE e provider virtuali non compatibili con le offerte precedenti è possibile attivare le offerte seguenti:

minuti ed SMS illimitati e 150 GB a 12,99 euro al mese con attivazione gratuita

a con attivazione gratuita minuti ed SMS illimitati e 220 GB a 13,99 euro al mese con attivazione gratuita

Richiedendo un nuovo numero di cellulare, infine, le offerte disponibili sono:

minuti ed SMS illimitati e 100 GB a 6,99 euro al mese con attivazione gratuita

a con attivazione gratuita minuti ed SMS illimitati e 150 GB a 7,99 euro al mese con attivazione gratuita

a con attivazione gratuita minuti ed SMS illimitati e 220 GB a 9,99 euro al mese con attivazione gratuita

Very Mobile propone anche un’offerta con solo traffico dati:

300 GB in 4G “full speed” al costo di 11,99 euro al mese con attivazione di 9,99 euro

Le offerte Very Mobile sono disponibili tramite attivazione online, dal sito dell’operatore, con consegna gratuita. È anche possibile optare per la eSIM, disponibile senza costi aggiuntivi. Da notare, inoltre, che tutte le offerte non includono costi nascosti e che in caso di esaurimento dei Giga è possibile anticipare il rinnovo mensile per tornare a navigare.

TIM

TIM è uno dei principali operatori di telefonia in Italia e può contare su di una ricca gamma di offerte, con la possibilità anche di accedere a soluzioni convergenti fisso + mobile per massimizzare i vantaggi. A disposizione dei nuovi clienti che scelgono TIM ci sono le seguenti offerte:

(per clienti Under 25) TIM Young 5G con minuti ed SMS illimitati e 100 GB in 4G e 5G al costo di 9,99 euro al mese

con minuti ed SMS illimitati e in 4G e 5G al costo di 9,99 euro al mese (per già clienti TIM di rete fissa) TIM 5G Power Famiglia con minuti, SMS e Giga in 4G e 5G illimitati al costo di 9,99 euro al mese

con minuti, SMS e al costo di 9,99 euro al mese TIM 5G Power Smart con minuti ed SMS illimitati e 50 GB in 4G e 5GB al costo di 14,99 euro al mese

con minuti ed SMS illimitati e in 4G e 5GB al costo di 14,99 euro al mese TIM 5G Power Top con minuti ed SMS illimitati e 100 GB in 4G e 5GB al costo di 19,99 euro al mese

con minuti ed SMS illimitati e in 4G e 5GB al costo di 19,99 euro al mese TIM 5G Power Unlimited con minuti, SMS e Giga in 4G e 5G illimitati al costo di 39,99 euro al mese

Tutte le offerte TIM disponibili sono disponibili tramite attivazione online con la possibilità di accedere a bonus aggiuntivi come il primo mese e l’attivazione gratuita. Spesso, l’operatore propone servizi e bonus aggiuntivi per i nuovi clienti che passano a TIM online.

Da notare, inoltre, che per i clienti TIM di rete fissa c’è sempre la possibilità di ottenere Giga illimitati senza costi aggiuntivi rispetto al canone della propria offerta grazie a TIM Unica (per ogni linea fissa è possibile abbinare fino a 6 SIM TIM, anche con diversa anagrafica).

Tra i vantaggi di chi sceglie TIM c’è la possibilità di richiedere una eSIM, in sostituzione della SIM standard, e di accedere ad offerte per l’acquisto a rate di uno smartphone, disponibili sia online che in un qualsiasi negozio TIM.

Vodafone

Tra i migliori operatori di telefonia mobile in Italia c’è Vodafone che propone una gamma ricca di offerte. Tra le migliori promozioni disponibili troviamo:

(per già clienti Vodafone di rete fissa) Familiy+ con minuti, SMS e Giga in 4G e 5G illimitati a 9,99 euro al mese

con minuti, SMS e a (per clienti Under 25) RED MAX Under 25 con minuti ed SMS illimitati, 100 GB in 4G e 5G e minuti illimitati verso l’UE al costo di 9,99 euro al mese con attivazione di 6,99 euro

con minuti ed SMS illimitati, in 4G e 5G e minuti illimitati verso l’UE al costo di con attivazione di 6,99 euro RED PRO con minuti ed SMS illimitati, 50 GB in 4G e 5G e minuti illimitati verso l’UE al costo di 9,99 euro al mese con attivazione di 6,99 euro

con minuti ed SMS illimitati, in 4G e 5G e minuti illimitati verso l’UE al costo di con attivazione di 6,99 euro RED MAX con minuti ed SMS illimitati, 100 GB in 4G e 5G e minuti illimitati verso l’UE al costo di 19,99 euro al mese con attivazione di 6,99 euro

con minuti ed SMS illimitati, in 4G e 5G e minuti illimitati verso l’UE al costo di con attivazione di 6,99 euro Infinito con minuti, SMS e Giga in 4G e 5G (fino a 10 Mbps) illimitati , minuti illimitati verso l’UE, 1000 minuti verso Paesi extra UE, 1 Giga e 200 minuti in roaming extra UE al costo di 24,99 euro al mese

con minuti, SMS e in 4G e 5G (fino a 10 Mbps) , minuti illimitati verso l’UE, 1000 minuti verso Paesi extra UE, 1 Giga e 200 minuti in roaming extra UE al costo di Infinito Black Edition con minuti, SMS e Giga in 4G e 5G illimitati, minuti illimitati verso l’UE, 1000 minuti verso Paesi extra UE, 5 Giga e 500 minuti in roaming extra UE al costo di 39,99 euro al mese

Tutte le offerte Vodafone sono disponibili tramite attivazione online. Scegliendo il pagamento automatico “Smart Pay” è possibile accedere ai vantaggi di Vodafone Club. Da notare, inoltre, la possibilità di richiedere la eSIM e di acquistare smartphone a rate per chi sceglie di attivare una delle offerte dell’operatore. Per i clienti Vodafone di rete mobile, inoltre, c’è uno sconto sulla fibra ottica Vodafone.

Kena Mobile

Kena Mobile è uno dei principali operatori virtuali del mercato di telefonia mobile e utilizza la rete TIM per l’erogazione dei suoi servizi con la possibilità di accesso al 4G fino a 60 Mbps. Le offerte proposte da Kena Mobile sono attivabili direttamente online. Alcune di queste sono, però, operator attack e, quindi, sono disponibili solo con portabilità da operatori selezionati.

Per i clienti Iliad e di alcuni operatori virtuali, ad esempio, è possibile attivare:

minuti illimitati, 500 SMS e 1 GB in 4G al costo di 4,99 euro al mese

al costo di minuti illimitati, 500 SMS e 130 GB in 4G al costo di 6,99 euro al mese

al costo di minuti illimitati, 500 SMS e 150 GB in 4G al costo di 7,99 euro al mese , attivabile anche richiedendo un nuovo numero

al costo di , attivabile anche richiedendo un nuovo numero minuti illimitati, 1000 SMS e 230 GB in 4G al costo di 9,99 euro al mese, attivabile anche richiedendo un nuovo numero

Per chi passa a Kena Mobile da un altro operatore ci sono le seguenti offerte:

minuti illimitati, 1000 SMS e 100 GB in 4G al costo di 11,99 euro al mese

al costo di minuti illimitati, 1000 SMS e 150 GB in 4G al costo di 12,99 euro al mese

Per nuovi numeri c’è anche l’offerta solo dati:

300 GB a 11,99 euro al mese

Le offerte Kena Mobile presentano, in genere, un contributo di attivazione di 4,99 euro una tantum ma vengono spesso proposte con attivazione gratuita. Per richiedere una delle offerte è possibile fare riferimento all’attivazione online.

WINDTRE

Tra i principali operatori di rete mobile in Italia troviamo WINDTRE. Il provider può contare su di una ricca gamma di offerte. Ecco le migliori:

Di Più Lite 5G : minuti ed SMS illimitati e 50 GB in 4G e 5G al costo di 12,99 euro al mese

: minuti ed SMS illimitati e 50 GB in 4G e 5G al costo di Di Più Full 5G : minuti ed SMS illimitati e 100 GB in 4G e 5G, 50 minuti verso l’estero al costo di 14,99 euro al mese

: minuti ed SMS illimitati e 100 GB in 4G e 5G, 50 minuti verso l’estero al costo di Di Più Unlimited 5G: minuti, SMS e Giga in 4G e 5G illimitati, 200 minuti verso l’estero al costo di 29,99 euro al mese

Il listino di offerte WINDTRE presenta una ricca gamma di soluzioni per i più giovani. Tra queste troviamo:

Junior per Under 14: minuti illimitati e 60 GB in 4G al costo di 6,99 euro al mese

per Under 14: minuti illimitati e in 4G al costo di Junior+ 5G per Under 14: minuti illimitati e 100 GB in 4G e 5G al costo di 9,99 euro al mese

per Under 14: minuti illimitati e in 4G e 5G al costo di Young 5G per Under 30: minuti ed SMS illimitati e 100 GB in 4G e 5G al costo di 9,99 euro al mese

per Under 30: minuti ed SMS illimitati e in 4G e 5G al costo di Young 5G+ per Under 30 minuti ed SMS illimitati e 200 GB in 4G e 5G al costo di 12,99 euro al mese

Le offerte WINDTRE sono disponibili tramite attivazione online, per tutti i nuovi clienti, con o senza portabilità del numero. È possibile richiedere anche una eSIM oltre a sfruttare offerte dedicate all’acquisto di uno smartphone a rate. Per i clienti WINDTRE di rete mobile, inoltre, c’è uno sconto sul canone mensile dell’offerta fibra WINDTRE.

Fastweb Mobile

Fastweb Mobile è la divisione di Fastweb attiva sul mercato di telefonia mobile dove opera come operatore virtuale, utilizzando la rete 4G di TIM e la rete 5G di WINDTRE. A disposizione dei suoi clienti, Fastweb propone le seguenti tariffe:

Fastweb Mobile con minuti illimitati, 100 SMS e 150 GB in 4G e 5G al costo di 7,95 euro al mese

con minuti illimitati, 100 SMS e al costo di Fastweb Mobile Maxi con minuti illimitati, 100 SMS e 300 GB in 4G e 5G al costo di 11,95 euro al mese

Le offerte Fastweb sono attivabili online, con un contributo di 10 euro per l’acquisto della SIM, e sono disponibili per tutti i nuovi clienti, con o senza portabilità del numero da un altro operatore.

Le offerte mobile business per aziende e partite Iva

Il mercato di telefonia mobile in Italia è ricco anche di offerte dedicate ad aziende e clienti con Partita IVA che possono accedere a soluzioni dedicate proposte dai principali operatori attivi in Italia. Ecco, quindi, quali sono le migliori offerte mobile business del momento:

TIM mobile Business

TIM Business è la divisione di TIM dedicata ai clienti business. Tra le offerte principali troviamo:

5G Power Premium con minuti illimitati, 1000 SMS e 50 GB in 4G e 5G oltre a 500 minuti verso l’estero al costo di 10,99 euro al mese

con minuti illimitati, 1000 SMS e in 4G e 5G oltre a 500 minuti verso l’estero al costo di 5G Power Executive con minuti illimitati, 1000 SMS e 150 GB in 4G e 5G oltre a 500 minuti verso l’estero al costo di 18,99 euro al mese

I clienti che scelgono TIM Business possono abbinare all’offerta anche uno smartphone da acquistare a rate. Per richiedere una delle offerte TIM Business è possibile affidarsi all’attivazione online.

Fastweb Business mobile

Fastweb propone diverse offerte per la clientela business. Tra le migliori proposte troviamo:

Fastweb Mobile Business con minuti illimitati, 300 SMS e 100 GB in 4G e 5G oltre che minuti illimitati verso 60 destinazioni internazionali al costo di 9,95 euro al mese

Le offerte business per la telefonia mobile di Fastweb sono attivabili direttamente online, con contributo SIM di 10 euro e spedizione gratuita.

Vodafone Business mobile

La divisione per la clientela business di Vodafone propone diverse offerte di telefonia mobile. Tra le migliori proposte disponibili troviamo:

Mobile Start con minuti ed SMS illimitati in Italia, in UE e nel Regno Unito, 500 minuti e 20 SMS verso l’estero e 50 GB in 4G e 5G al costo di 15 euro al mese

con minuti ed SMS illimitati in Italia, in UE e nel Regno Unito, 500 minuti e 20 SMS verso l’estero e al costo di Mobile Comfort con minuti ed SMS illimitati in Italia, in UE e nel Regno Unito, 1000 minuti e 20 SMS verso l’estero e Giga illimitati in 4G e 5G al costo di 20 euro al mese

Le offerte Vodafone Business sono attivabili direttamente online.

Wind Tre Business mobile

WINDTRE Business è la divisione del gruppo WindTre che si occupa di servizi di telefonia per la clientela business. Per la telefonia mobile, in particolare, ci sono diverse offerte su cui puntare. Tra le migliori troviamo:

Super Flex con minuti illimitati in Italia, UE e Regno Unito, 20 minuti verso l’estero e 100 GB in 4G e 5G in Italia al costo di 11 euro al mese

con minuti illimitati in Italia, UE e Regno Unito, 20 minuti verso l’estero al costo di Super Unlimited con minuti illimitati in Italia, UE e Regno Unito, 500 minuti verso l’estero e Giga illimitati in 4G e 5G in Italia al costo di 14,99 euro al mese

con minuti illimitati in Italia, UE e Regno Unito, 500 minuti verso l’estero e al costo di Super Unlimited+ con minuti e Giga illimitati in Italia, minuti illimitati e 50 GB in UE, Regno Unito, Svizzera e USA, 1000 minuti verso l’estero al costo di 24,99 euro al mese

Consigli e suggerimenti per scegliere l’offerta mobile più adatta alle proprie esigenze

Per scegliere l’offerta mobile più vantaggiosa da attivare è opportuno tenere in considerazione alcuni parametri:

il costo mensile

il quantitativo di Giga inclusi e la rete utilizzata (solo 4G o anche 5G oltre a eventuali limiti di velocità applicati)

e la rete utilizzata (solo 4G o anche 5G oltre a eventuali limiti di velocità applicati) (per le offerte degli operatori virtuali) la rete d’appoggio utilizzata dall’operatore

Le tendenze del mercato della telefonia mobile a marzo 2023

Il mercato di telefonia mobile è in continua evoluzione. Seguendo le tendenze del settore è possibile orientarsi al meglio e individuare le tariffe giuste su cui puntare. Tra i trend principali del mercato attuale troviamo un numero sempre crescente di offerte mobile a meno di 10 euro al mese, importo che rappresenta una vera e propria “soglia psicologica” di spesa per molti utenti.

Quasi tutte le offerte degli operatori virtuali si piazzano sotto questa soglia ed anche molte offerte degli operatori con rete proprietaria (TIM, Vodafone, WINDTRE e Iliad) si piazzano in questa fascia di prezzo. Nel frattempo, crescono i Giga medi inclusi nelle offerte. Accedere ad offerte mobile con almeno 50 GB è diventata la norma e si stanno moltiplicando sempre di più le offerte con almeno 100 GB.

Per navigare in mobilità, quindi, è possibile puntare su una delle tante offerte che rientrano in questa categoria. Da notare, però, che restano poche le offerte con Giga illimitati, proposte solo da alcuni operatori (TIM, Vodafone e WINDTRE) e con prezzi ridotti solo in caso di convergenza fisso + mobile.

Conclusioni

Trovare l’offerta mobile più conveniente disponibile oggi sul mercato è possibile e anche molto facile. In questa pagina trovate una selezione delle migliori promozioni del momento, da attivare facilmente online, raggiungendo il sito dell’operatore, e senza costi aggiuntivi. Per scegliere l’offerta giusta vi sarà sufficiente consultare le proposte disponibili in modo da individuare l’opzione più adatta da attivare in questo momento.

Riassunto delle principali offerte di telefonia mobile del mese di marzo 2023

Il mercato di telefonia mobile propone tantissime offerte molto vantaggiose su cui puntare per ridurre il costo mensile senza compromessi sulla quantità di minuti, SMS e Giga e sulla qualità del servizio offerto. Ecco quali sono le migliori offerte dei principali operatori di telefonia mobile disponibili in questo momento:

Spusu 70 : 2000 minuti, 500 SMS e 70 GB in 4G a 5,98 euro al mese

: 2000 minuti, 500 SMS e 70 GB in 4G a 5,98 euro al mese 6,99 di ho. Mobile : minuti ed SMS illimitati e 100 GB in 4G fino a 30 Mbps a 6,99 euro al mese

: minuti ed SMS illimitati e 100 GB in 4G fino a 30 Mbps a 6,99 euro al mese Kena 6,99 di Kena Mobile : minuti illimitati, 500 SMS e 130 GB in 4G fino a 60 Mbps a 6,99 euro al mese

: minuti illimitati, 500 SMS e 130 GB in 4G fino a 60 Mbps a 6,99 euro al mese Very 6,99 di Very Mobile : minuti ed SMS illimitati e 100 GB in 4G fino a 30 Mbps a 6,99 euro al mese

: minuti ed SMS illimitati e 100 GB in 4G fino a 30 Mbps a 6,99 euro al mese Fastweb Mobile : minuti illimitati, 100 SMS e 150 GB in 4G e 5G a 7,95 euro al mese

: minuti illimitati, 100 SMS e 150 GB in 4G e 5G a 7,95 euro al mese Giga 150 di Iliad: minuti ed SMS illimitati e 150 GB in 4G e 5G a 9,99 euro al mese

minuti ed SMS illimitati e 150 GB in 4G e 5G a 9,99 euro al mese Di Più Lite 5G di WINDTRE : minuti ed SMS illimitati e 50 GB in 4G e 5G al costo di 12,99 euro al mese

: minuti ed SMS illimitati e 50 GB in 4G e 5G al costo di TIM 5G Power Smart: minuti ed SMS illimitati e 50 GB in 4G e 5G al costo di 14,99 euro al mese

minuti ed SMS illimitati e 50 GB in 4G e 5G al costo di Vodafone RED Pro: minuti ed SMS illimitati e 50 GB in 4G e 5G al costo di 14,99 euro al mese

Suggerimenti per sfruttare al meglio le offerte e risparmiare sulla propria bolletta telefonica

Ecco una serie di suggerimenti da valutare per scegliere la migliore tariffa mobile del momento:

analizzare il bundle dell’offerta soffermandosi in particolare sui Giga inclusi ; trovare un’offerta mobile da almeno 50 GB oggi è molto semplice ed economico

soffermandosi in particolare sui ; trovare un’offerta mobile da almeno 50 GB oggi è molto semplice ed economico valutare con attenzione il canone mensile , tenendo presente che un costo ridotto può comportare dei compromessi sui bonus inclusi (in particolare i Giga), sulla velocità di connessione e sui servizi aggiuntivi

, tenendo presente che un può comportare dei sui bonus inclusi (in particolare i Giga), sulla velocità di connessione e sui servizi aggiuntivi per le offerte degli operatori virtuali , verificare la rete di appoggio del provider scelto

, verificare la verificare quali sono i servizi inclusi nell’offerta scelta: 5G, possibilità di acquisto di smartphone a rate, possibilità di richiedere una eSIM etc.

nell’offerta scelta: 5G, possibilità di acquisto di smartphone a rate, possibilità di richiedere una eSIM etc. attenzione ai costi nascosti: alcune offerte possono presentare dei vincoli di permanenza, degli addebiti aggiuntivi per i servizi accessori o un canone mensile indicizzato all’inflazione (che si tradurrà in aumenti annuali fissi)

Domande frequenti sulle offerte telefoniche A quale operatore telefonico conviene passare? La scelta dell’operatore su cui puntare è strettamente collegata alle proprie esigenze, in termini di Giga, costi e copertura della rete mobile. Per scegliere l’operatore a cui passare conviene, quindi, verificare prima le proposte dei singoli provider, analizzando anche le offerte degli operatori virtuali (come Spusu, ho. Mobile, Very Mobile, Kena Mobile, Fastweb) oltre a quelle degli operatori tradizionali con rete proprietaria (come TIM, Vodafone, WINDTRE e Iliad). Qual è il gestore telefonico più affidabile? Non c’è un operatore telefonico più affidabile in assoluto. La qualità del servizio, la copertura di rete e il rapporto qualità/prezzo delle offerte sono tutti parametri che possono variare, anche in modo significativo, in base all’esperienza del singolo utente. Nella scelta del nuovo operatore conviene, quindi, valutare con attenzione le caratteristiche dell’offerta, considerando sia il costo che i servizi inclusi. Qual è l'offerta mobile più conveniente? Oggi il mercato di telefonia mobile consente l’accesso a tante offerte con un costo inferiore ai 10 euro al mese. La differenza di costo è, quindi, abbastanza ridotta in genere. Per questo motivo, al fine di individuare l’offerta mobile più conveniente è necessario valutare, caso per caso, gli altri vantaggi inclusi come i Giga disponibili, la possibilità di acquistare un telefono a rate e altro ancora. Qual è l'operatore che prende meglio? La copertura varia in base all’area in cui avviene la connessione. Non c’è un operatore che prende meglio degli altri in assoluto. È necessario valutare caso per caso qual è l’operatore che ha la copertura migliore ricordando che la copertura di rete di un operatore virtuale è la stessa dell’operatore su cui si appoggia (ad esempio, Kena Mobile usa la rete TIM, Very Mobile la rete WINDTRE e ho. Mobile la rete Vodafone). Quale operatore telefonico offre più Giga? Sul mercato di telefonia mobile sono disponibili tantissime offerte e per trovare l’operatore telefonico che offre più Giga è necessario valutare quali sono le promozioni disponibili al momento. A meno di 10 euro al mese è facile accedere a tariffe con 100 GB o più inclusi. Da notare, inoltre, che TIM, Vodafone e WINDTRE mettono a disposizione tariffe con Giga illimitati, garantendo uno sconto per i clienti di rete fissa.

