Offerte esclusive Prime: PS5 disponibile adesso su invito, come fare?

I Prime Day sono iniziati: per le giornate dell’11 e del 12 ottobre avrai la possibilità di acquistare migliaia di prodotti a prezzo scontato e, in alcuni casi, anche di sognare un regalo a sorpresa. Che ne dici del bundle che include una PS5 standard e una copia di Horizon Forbidden West?

Hai letto bene, perché il pacchetto è ancora disponibile su invito. Tutto quello che devi fare è collegarti alla pagina e richiedere il tuo: non appena le scorte saranno nuovamente disponibili, e secondo le ultime indiscrezioni lo saranno presto, riceverai il link per acquistare la tua fiammante PlayStation 5.

Bundle PS5 e Horizon Forbidden West per i Prime Day: perché è l’occasione migliore

Come sappiamo, PS5 è difficile da trovare sin dal lancio avvenuto ormai quasi due anni fa. Sony promette di stare lavorando per migliorare la situazione, ma al momento gli appassionati sono in balia di offerte più o meno legittime per riuscire ad accaparrarsene una.

Il metodo a invito studiato da Amazon è probabilmente il più corretto in circolazione: non sei soggetto ad acquistare oggetti aggiuntivi che magari non ti interessano e soprattutto sei sicuro che, prima o poi, il tuo link arriverà.

Non sperare di riceverlo subito, ovviamente, a meno che tu non sia incredibilmente fortunato, ma non appena ci saranno le prime disponibilità la tua casella e-mail potrebbe riempirsi del messaggio tanto atteso.

Dato che non ti costa nulla, approfitta dell’occasione dei Prime Day per sottoscrivere il tuo abbonamento Amazon Prime, accedere alle numerose offerte e nel frattempo richiedere l’invito per acquistare il bundle PS5 con Horizon Forbidden West. Presto potrebbe essere la volta buona. E nel frattempo, dai un’occhiata ai giochi PS4 e PS5 in offerta a meno di 20 euro!

