Oclean X Pro Elite non è uno spazzolino elettrico qualsiasi, ma si tratta di un dispositivo smart avanzato, che ti permette di godere di ottima igiene orale grazie alle ultime tecnologie. Dotato di ricarica rapida e display touch screen, ora puoi averlo in super offerta a 52€ circa, direttamente sul sito ufficiale. Le spedizioni sono rapide e gratis e non è l’unico vantaggio a tua disposizione, se deciderai di comprarlo attraverso il portale ufficiale.

Oclean X Pro Elite in offerta eccezionale, per poco

All’interno di questo dispositivo, dal guscio dotato il design eccezionale, c’è un vero e proprio concentrato di tecnologia pronto a offrirti il massimo dell’igiene orale senza fatica.

Infatti, la tecnologia Maglev 2.0 agisce garantendo fino a 42.000 rotazioni al minuto e 32 livelli di pressione. Il sistema WhisperClean 2.0 renderà invece il funzionamento dello spazzolino super silenzioso (sotto i 45 decibel).

Come anticipato, a bordo del dispositivo c’è un ampio display touchscreen dal quale poter tenere sotto controllo l’autonomia energetica e l’andamento della pulizia. Naturalmente, non manca il Bluetooth, che invece ti consentirà di ottenere ancora di più. Collegalo allo smartphone e gestisci i tuoi programmi di pulizia tramite app. Non preoccuparti delle barriere linguistiche, l’italiano è supportato.

L’autonomia energetica è uno dei punti di forza di Oclean X Pro Elite, soprattutto perché l’ampia batteria da 800 mAh gode del supporto alla ricarica rapida wireless di tipo 2.0. Con circa 3,5 ore di ricarica, avrai a disposizione qualcosa come 35 giorni di utilizzo!

Se deciderai di approfittare della super offerta del momento, non solo pagherai il tuo nuovo spazzolino smart poco più di 50€ appena, ma godrai di tutti i vantaggi riservati a chi acquista dal sito ufficiale di Oclean, ovvero:

prodotto originale al 100%;

garanzia di 2 anni e servizio post vendita di altissimo livello;

spedizioni gratis e veloci (da 8 a 15 giorni appena, dal magazzino cinese fino a quello europeo).

Per approfittare della promozione devi solo mettere il tuo spazzolino elettrico smart Oclean X Pro Elite nel carrello e – prima di pagare – inserire il codice sconto “OC8”. Il prezzo finale, al cambio, sarà di circa 53€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Home