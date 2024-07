Occasionissima Huawei MateBook D16: ultimi pezzi disponibili, sconto SUPER

Si chiama “occasionissima” perché questo è: più di un’occasione, per motivi che sarà molto semplice comprendere. In primis, perché si tratta di un device di alto livello; inoltre perché gode di uno sconto particolare; infine perché si tratta di uno stock in esaurimento e si avvale pertanto di uno sconto extra che trasforma l’ordine in una vera e propria opportunità unica. Non c’è altro da aggiungere, insomma: bisogna cliccare e bisogna farlo in fretta, approfittando dell’occasione prima che il tempo e le unità disponibili si esauriscano.

Al centro della scena sale il Huawei MateBook D16: su il sipario.

MateBook D16, ultime unità

Materiali e design sono quelli della premiata generazione di laptop che Huawei ha portato sul mercato negli ultimi mesi, alzando l’asticella in un comparto dove il brand ha raggiunto chiari livelli di eccellenza. In questo caso l’offerta è relativa ad un modello Intel Core i5 di 12esima generazione con 16GB di RAM e 512GB di spazio di archiviazione, valori che aprono ad un ampio range di possibili contesti d’uso.

Il MateBook D16 è disponibile con la preinstallazione di Windows 11 Home e con un display estremamente generoso: ben 16 pollici di schermo IPS all’interno di una scocca da 1,7Kg e 17mm di spessore. La definizione da 1920×1200 e luminosità da 300 nits lo rendono ideale per utilizzi privati o professionali, per studio, lavoro o tempo libero. Un device estremamente versatile, insomma, che mette in campo una batteria da 56Wh per un’autonomia del tutto generosa.

La tastiera è ordinata e con pulsanti ben distanziati, con una particolarità: avendo sulla destra anche il tastierino numerico, l’ampio trackpad è stato spostato sulla sinistra. L’abbandono della simmetria rispetto alla scocca è un accorgimento che consente di avvicinare il trackpad alla posizione delle dita (tipicamente orientata verso la parte QWERTY della tastiera), velocizzando e semplificando digitazione e controllo degli elementi a schermo.

Un’ampia dotazione di prese USB, HDMI e jack 3,5mm completa il quadro di un dispositivo che, a questo prezzo, è al centro di una grossa opportunità.

L’offerta

899,9€ il prezzo di partenza, 649€ il prezzo in queste ore. A conti fatti c’è un risparmio immediato di 250€. Ma in realtà non finisce qui. Sfruttando il coupon ABMSBF10, infatti, ci si mette in tasca anche uno sconto ulteriore del 10% e il prezzo precipita a quota 584€. Complessivamente stiamo parlando quindi di uno sconto pari a 315€, a fronte però di una rimanenza di soli 85 laptop in tutto (conto alla rovescia fermo ad alcune ore fa).

L’offerta è destinata ad esaurirsi nel giro di breve: un’opportunità per tutti, ma un’occasione soltanto per chi sa pesare questi dati ed è già pronto a far proprio il device nel momento giusto: ora.

