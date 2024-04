NVIDIA RTX 4060 Ti in offerta a 398€: ora è davvero IMPERDIBILE

Se siete alla ricerca di una nuova scheda video, in questo momento, c’è una nuova offerta eBay dedicata alla NVIDIA RTX 4060 Ti proposta nella versione ASUS TUF Gaming. La scheda è acquistabile al prezzo scontato di 398 euro utilizzando due codici sconto, PSPRAPR24 e ASUSGIACA2024, da aggiungere nell’apposito campo prima di completare il pagamento. C’è anche la possibilità di pagare in 3 rate senza interessi con PayPal. Per accedere all’offerta basta seguire il link qui di sotto. Lo sconto è valido solo per poche unità.

NVIDIA RTX 4060 Ti: a questo prezzo è da prendere subito

La NVIDIA RTX 4060 Ti è una delle schede video più interessanti del momento, sopratutto al prezzo a cui viene proposta la versione ASUS TUF OC da 8 GB attualmente in promozione. Per il gaming a 1080p, infatti, questa scheda rappresenta la scelta giusta, anche grazie alla possibilità di utilizzare le tecnologie RTX per poter ottenere una marcia in più. La RTX 4060 Ti ha tutte le carte in regola per poter affrontare e gestire senza problemi anche il gaming più avanzato, con frame rate sempre molto elevati.

Con la nuova offerta eBay è ora possibile acquistare la NVIDIA RTX 4060 Ti al prezzo scontato di 398 euro. Lo sconto è legato all’utilizzo dei codici sconto PSPAPR24 e ASUSGIACA2024. La promozione prevede anche il pagamento in 3 rate senza interessi, scegliendo PayPal. Lo sconto è valido solo per poche unità. Per accedere all’offerta e acquistare la RTX 4060 Ti al prezzo proposto basta seguire il link qui di sotto.