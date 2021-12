Nuovo smartphone HUAWEI? Cose da fare subito per usarlo al meglio

Finalmente ti sei fatto il regalo che ponderavi da tempo. Fra le tue mani, un nuovo smartphone HUAWEI. Da dove iniziare per sfruttarlo al meglio, sin da subito? La presenza degli HMS (HUAWEI Mobile Services) ha un potenziale immenso, che aspetta solo di essere scoperto. Ecco un paio di consigli utili per ottenere il massimo dal tuo nuovo device.

Smartphone HUAWEI: i consigli per usarlo da subito al meglio

Qualche giorno fa, ti ho raccontato del potenziale di Petal Search. Impossibile non fare affidamento su di lui – e su tutto quello che può offrirti – per ottenere immediatamente il massimo dal tuo nuovo device. Ricerche, applicazioni, informazioni utili e un vero e proprio assistente digitale, personalizzato sui tuoi gusti e le tue esigenze. Il mio primo consiglio è proprio questo: scopri il potenziale di Petal Search nella mia guida e scoprine tutti i segreti.

Dopodiché, c'è AppGallery da scoprire. Lo store di applicazioni ufficiale dei device HMS, che – anno dopo anno – continua a crescere nel mercato europeo, senza trascurare le esigenze degli utenti delle diverse zone. Ti basti pensare che, ad oggi, il market conta 141.000 applicazioni delle quali ben 12.000 dedicate al solo mercato italiano. Per comprendere al meglio quanto è ormai diventato completo questo store, dai un'occhiata al mio recente approfondimento dedicato proprio ad AppGallery.

Le applicazioni sullo store sono in costante aumento e ormai permettono di trovare praticamente la totalità dei software che si tendono a utilizzare più spesso sullo smartphone. Ben divisi in 18 categorie, basta un click per trovare rapidamente l'app che cerchi.

Anzi, avendo fra le mani un nuovo smartphone, è buona norma – soprattutto se non hai un backup da recuperare – scaricare subito le applicazioni che utilizzi di più. In questo modo, potrai subito prendere confidenza con il tuo dispositivo, utilizzandolo al meglio. Da questo punto di vista, il mio coniglio si concretizzerà in un elenco di app imperdibili, da avere sin da subito.

Innanzitutto, messaggistica e social: scegli i tuoi software preferiti e rimani in contatto con i tuoi amici. A disposizione hai il meglio, come Telegram o il popolarissimo TikTok. A seguito, i servizi finanziari: l'app della banca (ormai tutte le principali sono pronte al download, come quella di Intesa San Paolo), ma non solo. Non mancano servizi come Satispay o Revolut e ci sono anche Telepass Pay e ENI Live (utilissimo per pagare i rifornimenti presso le stazioni di servizio ENI Station e i parcheggi negli ENI Parking).

Dopodiché, scegli il meglio per leggere le tue notizie: ci sono le app per rimanere aggiornati sulle ultime notizie. Presenti le più grandi e autorevoli fonti di informazione italiana, di diversi settori.

Ancora, come trascurare l'intrattenimento audio e video in streaming e on demand: HUAWEI Video, Netflix, Disney+, Amazon Prime Video, Mediaset Infinity, Rai Play, Twitch, DAZN, Sky Go, Boing App, Now e non solo. Visto? Ci sono veramente tutte le principali soluzioni, dedicate al mercato italiano.

Non dimentico certamente lo sport e il tempo libero. Per gli amanti del fitness, ci sono diversi software a disposizione. Di recente è arrivato anche il celeberrimo servizio BuddyFit. Se ami rilassarti giocando, invece, a disposizione ci sono decine e decine di contenuti fra i quali scegliere.

Chi adora prendere una pausa facendo shopping potrà altresì scaricare le migliori app dedicate, come Vinted, Amazon, Yoox, eBay, ASOS, ePrice, Unieuro, Mediaworld e non solo.

Per chiudere al meglio la suite di partenza di applicazioni, ci sono strumenti super utili come Petal Maps 2.0 (ottimo navigatore satellitare, ricco di funzionalità), iPatente (per controllare lo stato della tua patente) e le app per gestire la tua utenza telefonica (come My Fastweb, My Vodafone, Very Mobile oppure WINDTRE). Come farsi mancare poi un ottimo strumento per la produttività: la suite di Microsoft Office.

Come vedi, per sfruttare da subito al meglio il tuo nuovo smartphone HUAWEI, non devi fare altro che assicurarti di scoprire il potenziale di Petal Search – strumento che sono certa utilizzerai ogni giorno – e poi scaricare subito le tue applicazioni preferite. Con AppGallery ci vorranno pochi click per installarle in totale sicurezza: ogni software passa diversi livelli di controllo, prima di essere reso disponibile sullo store. Inoltre – se cerchi qualcosa di particolare – non dimenticare che Petal Search, fra le altre cose, è anche un potentissimo motore di ricerca proprio di app. Insomma, con il tuo nuovo deivce HUAWEI hai un sacco di potenziale, proprio in palmo di mano, che aspetta solo di essere scoperto!