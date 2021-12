HUAWEI AppGallery: a Natale è Vita Nova, con un sacco di premi

C'è più gusto ad aspettare il Natale su HUAWEI AppGallery. Grazie alla campagna Vita Nova, puoi accedere a un calendario dell'avvento unico, con un sacco di possibilità di vincere ghiotti premi, ogni giorno. Ecco come funziona e tutti i dettagli.

HUAWEI AppGallery: il calendario dell'avvento è super speciale

Niente cioccolato, ma premi ben più golosi. In palio ci sono tablet (MatePad 11), smartphone (il nuovo Nova 9), gift card, abbonamenti e non solo. Il bello è che puoi provare a partecipare ogni giorno, in forma assolutamente gratuita, e direttamente dal tuo device. Farlo è semplicissimo:

apri HUAWEI AppGallery;

apri la sezione del calendario dell'avvento e scegli la casella del giorno;

completa la mini sfida che ti viene proposta e raccogli delle renne (come fossero punti);

(come fossero punti); accumula almeno 5 renne per aprire un pacco regalo e provare a vincere uno dei tanti premi in palio.

Le renne puoi acquisirle in un sacco di modi, così da ampliare la possibilità di aprire più volte lo stesso pacco, tentando la fortuna. Ad esempio, puoi scaricare alcune applicazioni proprietarie HUAWEI oppure condividere l'evento. Inoltre, ogni giorno è possibile provare la “ruota della fortuna” per tentare di vincere ancora di più.

Un calendario dell'avvento, che non potrebbe essere più speciale considerando anche che non terminerà il 25 dicembre. Infatti, la promozione Vita Nova proseguirà fino al 6 gennaio e la cosa interessante è che potrai sfruttare il tempo extra per recuperare le sfide dei giorni precedenti!

Inoltre, la promozione è aperta proprio a tutti gli utenti Android, non esclusivamente ai possessori di dispositivi HUAWEI HMS. Se possiedi un terminale che è dotato nativamente dello store AppGallery, devi solo aprirlo e divertirti. Se invece non ce l'hai, nessun problema. Per partecipare alla “Vita Nova”, bastano pochi step:

scarica l'applicazione dal sito ufficiale, seguendo le istruzioni, direttamente sul tuo device Android (assicurandoti di scaricare anche i HUAWEI Mobile Services);

se non lo possiedi già, registra un HUAWEI ID ed effettua il login all'interno dell'applicazione;

divertiti con lo speciale calendario dell'avvento!

Quanto ai premi in dettaglio, come anticipato sono più ricchi che mai. Dividendoli per categorie, a disposizione avrai:

tecnologia: un coupon da 50€ per prenotare un viaggio su Omio (piattaforma che ti consente di organizzarti al meglio, scegliendo fra un sacco di mezzi di trasporto quelli migliori per il tuo viaggio), un HUAWEI Nova 9 (smartphone di ultima generazione, bello leggero e potente) oppure l'ottimo tablet MatePad 11;

un coupon da 50€ per prenotare un viaggio su Omio (piattaforma che ti consente di organizzarti al meglio, scegliendo fra un sacco di mezzi di trasporto quelli migliori per il tuo viaggio), un HUAWEI Nova 9 (smartphone di ultima generazione, bello leggero e potente) oppure l'ottimo tablet MatePad 11; sport: un voucher per 6 mesi di abbonamento a DAZN;

un voucher per 6 mesi di abbonamento a DAZN; stile: un voucher di 300€ da spendere su Yoox – per comprare capi e accessori – e anche sconti del 20%, applicabili su un minimo di spesa di 100€;

un voucher di 300€ da spendere su Yoox – per comprare capi e accessori – e anche sconti del 20%, applicabili su un minimo di spesa di 100€; cinema: una gift card con ben 30 ingressi omaggio al cinema da usare nei multisala parte del circuito The Space Cinema.

Insomma, con HAUWEI AppGallery, e la campagna di Natale Vita Nova, ti diverti e puoi vincere premi super interessanti. Ricorda: hai tempo fino al 6 gennaio per raccogliere renne, aprire pacchi e tentare la fortuna un sacco di volte. Dettagli e regolamento disponibili a questo indirizzo.

HUAWEI AppGallery: una piattaforma in costante crescita

Il terzo store al mondo di applicazioni per Android. Una piattaforma che, grazie ad HMS Core, permette agli sviluppatori di esprimersi al meglio, mettendo a disposizione degli utenti applicazioni complete, che girano perfettamente su diversi dispositivi. Il risultato è la creazione di un vero e proprio ecosistema. Hardware e software si fondono in un'esperienza d'uso fluida, senza interruzioni, come è essenziale che sia nella strategia “1+8+N”, dove al primo posto c'è lo smartphone, con cui si interfacciano smartwatch, tablet, occhiali VR/AR, computer, schermi smart, speaker, veicoli e auricolari. Per finire, ci sono “N” dispositivi smart (ad esempio, i device dedicati alla casa intelligente, ma non solo).

Grazie alla sua impressionante crescita, ad oggi AppGallery è presente in più di 170 fra paesi e regioni con oltre 120.000 applicazioni già integrate in HMS Core grazie anche al supporto di 4,5 milioni di sviluppatori registrati. Un successo enorme, testimoniato dai numeri relativi ai consumatori: 550 milioni di utenti attivi ogni mese (di cui 42 milioni solo in Europa) e – nel 2020 – un totale di 384,4 miliardi di download di applicazioni.

Una crescita impressionante, basti pensare che sono oltre 12.000 le app rilasciate esclusivamente per il mercato italiano. Anche la sfida più grande, in brevissimo tempo, è stata superata sul nostro territorio: i software relativi a banche e pagamenti sono ormai in gran parte disponibili su AppGallery. Ad oggi – per questa categoria – è possibile scaricare le app dei principali istituti bancari e finanziari, oltre all'utilissima app di INPS.

In totale, le categorie sono 18 e – naturalmente – spaziano tantissimo. Oltre all'area delle app di finanza, ci sono software per tutti i gusti. Si passa dal food – con applicazioni per il delivery (come Just Eat) o per cucinare (come Giallo Zafferano) – all'intrattenimento, con il supporto alle maggiori piattaforme di streaming video e musicale (come RaiPlay, Sky GO, HUAWEI Video, HUAWEI Music, ecc). Naturalmente, spazio anche ai software legati ai social (come Tinder, Telegram, ecc), ai viaggi (come Ryanair, Booking o Trivago) e agli acquisti (come Amazon, ASOS, Vinted, Zara e non solo). Insomma, il panorama è enorme. Del resto, vale la pena ricordare quanto già accennato: delle migliaia di applicazioni disponibili, ce ne sono 12.000 rilasciate appositamente e unicamente per il mercato italiano.

Quella di HUAWEI AppGallery è una crescita nei paesi europei che ha impressionato sin dall'inizio e – considerando la rapidità di espansione dell'ecosistema – è destinata a continuare in modo esponenziale, permettendo agli utenti che scelgono device HMS di avere a disposizione un'esperienza d'uso sempre più completa e fluida.