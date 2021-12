HUAWEI Petal Search e AppGallery: come sfruttarli al massimo

HUAWEI Petal Search in accoppiata con AppGallery è tutto quello che ti serve per sfruttare al massimo il tuo device del colosso cinese. Sei sicuro di conoscere a fondo il loro potenziale? Dai un'occhiata a questi suggerimenti per usare al meglio questi due importanti strumenti dell'ecosistema HMS.

HUAWEI Petal Search e AppGallery: i consigli per usarli al meglio

AppGallery – il market di applicazioni ufficiale per i dispositivi HMS – è ormai diventato un vero e proprio punto di riferimento per tutti i possessori di dispositivi HUAWEI. Nel nostro approfondimento dedicato al concorso “Vita Nova”, organizzato proprio per gli utilizzatori del market di app, puoi scoprire in dettaglio quanto è cresciuto lo store nei mercati europei, incluso quello italiano. Delle migliaia di applicazioni disponibili, ce ne sono 12.000 dedicate esclusivamente all'Italia. Tantissime categorie fra le quali scegliere i migliori software per il tuo device, inclusi quelli dedicati ai servizi bancari.

Petal Search è invece un potente motore di ricerca, che puoi sfruttare in tantissimi modi diversi. Innanzitutto, è perfetto per cercare rapidamente le applicazioni che ti servono, ma limitarsi a questo è un peccato: l'offerta di strumenti è enorme.

Petal Search dev'essere considerato un vero e proprio assistente personale per il quotidiano, in grado di offrirti molteplici possibilità. Interagire è molto facile: basta aprire l'app, installata sul tuo smartphone, per accedere alla schermata principale denominata “Petal”, dove – grazie al sistema a Card – puoi avere accesso immediato a quello che ti interessa di più.

Il primo suggerimento per sfruttare al meglio Petal Search è proprio questo: scegliere con cura le card che utilizzerai di più. A disposizione, direttamente nelle impostazioni, ne hai tante: meteo, suggerimenti per gli acquisti, traduzioni, convertitore di valuta e molto altro. Puoi personalizzare la sezione come preferisci e avere sempre quello che ti interessa di più disponibile al colpo d'occhio.

Il secondo consiglio è di esplorare la sezione “Nearby”. Puoi trovarla accanto a “Petal”. Si tratta di una scheda utilissima per cercare attività commerciali nelle tue vicinanze: digita il nome di un ristorante, se lo conosci, oppure affidati alla ricerca tramite categorie. Grazie all'accesso alla posizione geografica, potrai anche ricevere suggerimenti sui migliori luoghi nei dintorni. Ovviamente, per ogni posto che ti interessa, avrai rapido accesso a tutte le informazioni che ti servono (come l'indirizzo preciso e i contatti).

Accanto a “Nearby”, c'è la sezione di ricerca vera e propria (denominata “Per Te”). Un hub impressionante, che ti mette a disposizione la possibilità di trovare in un lampo tutto quello che serve, anche le applicazioni. Per effettuare ricerche puoi scrivere tramite la tastiera, ma non solo: puoi anche usare la voce oppure il potente strumento fotografico. Quest'ultimo ti consente di fotografare oggetti, ma anche testi (che possono essere tradotti) oppure QR Code. Inoltre, se ti piace qualcosa e vuoi scoprire dove acquistarla, basta inquadrarla!

E a proposito di shopping, su Petal Search c'è un'apposita sezione: basta aprirla per scoprire sconti e promozioni provenienti dai migliori store. Naturalmente, anche da qui hai la possibilità di effettuare un ricerca tramite testo o fotografie. Per ogni prodotto, puoi scoprire il miglior prezzo disponibile online.

Se hai effettuato una ricerca di recente, e ti serve nuovamente consultarla, non perdere tempo: non serve farla da capo. Sai che cliccando su “personale” e poi su “Cronologia Ricerche” puoi avere accesso a quello che hai cercato sul Web e tramite la sezione “Nelle Vicinanze”? Tutte le informazioni a disposizione con un tap. Alle medesime informazioni, puoi accedere anche cliccando sulla barra di ricerca, rispettivamente della sezione “Per Te” oppure “Nelle Vicinanze”.

Infine, l'ultimo strumento per sfruttare al meglio Petal Search è la comodissima barra di ricerca rapida, sotto forma di widget che puoi sistemare direttamente sulla home del tuo dispositivo HUAWEI HMS. Un modo velocissimo per accedere a tutto quello che può offrirti il tuo assistente personale per il quotidiano.

Con questi suggerimenti, fare un tap su Petal Search ed esplorare tutto quello che può offrirti, sarà più semplice che mai. Abbinando il suo l'utilizzo al potenziale di AppGallery, potrai ottenere il meglio dell'ecosistema HUAWEI HMS, direttamente sul tuo smartphone e in totale sicurezza. Infatti, tutte le applicazioni scaricate tramite AppGallery sono assolutamente sicure: passano 4 livelli di controllo prima di essere pubblicate e tu puoi scaricarle senza remore. E, come AppGallery, sicuro è l'intero insieme di strumenti dell'ecosistema HUAWEI HMS. Che si tratti di navigare su Internet o di tenere al sicuro fotografie, password e credenziali, nessun problema: grazie ai sistemi software e hardware messi in campo dal colosso cinese, il tuo smartphone o tablet sarà sempre un posto protetto.

Insomma: sicuro, completo, ricco di possibilità e avanzato. L'ecosistema HUAWEI HMS aspetta solo di essere scoperto, partendo proprio da due pilastri come Petal Search e AppGallery. A questo punto, non rimane che mettere in pratica i miei suggerimenti e iniziare a sfruttare al massimo tutti gli strumenti a tua disposizione.