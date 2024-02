Nuovo Realme C6 su Amazon a 159€ è FOLLIA: 108MP, 5000 mAh e Snapdragon 685

Il nuovissimo Realme C67 sbarca su Amazon a un prezzo che lo rende irresistibile. Se non è già finito, completa al volo il tuo ordine per accaparrartelo a 159€ circa appena con spedizioni veloci e gratuite, grazie ai servizi Prime. Fai in fretta: la disponibilità è limitata.

Questo interessante device è dotato di caratteristiche sorprendenti che lo rendono un dispositivo di fascia alta a un prezzo accessibile. Con una fotocamera principale da 108MP con zoom 3X In-sensor, potrai catturare immagini nitide e dettagliate come mai prima d’ora. Che tu sia un appassionato di fotografia o semplicemente ami scattare foto di qualità, questa fotocamera ti stupirà.

Il dispositivo è alimentato dal potente processore Snapdragon 685 a 6nm, che garantisce prestazioni fluide e reattive in ogni situazione. Che tu stia giocando ai giochi più esigenti o multitasking tra diverse app, questo smartphone non ti deluderà. La sua batteria massiva da 5000 mAh ti permetterà di utilizzare il telefono per lunghe sessioni senza doverti preoccupare della ricarica.

Il design sottile ed elegante, con uno spessore di soli 7,59 mm, lo rende comodo da tenere in mano e facile da riporre in tasca o nella borsa. Potrai portarlo ovunque con te senza problemi.

Oltre alle incredibili specifiche tecniche, ti offre anche una gamma completa di funzionalità aggiuntive. Connettività 4G per una navigazione veloce su Internet, una memoria interna di 128GB per conservare tutti i tuoi file e un display di alta qualità per goderti i tuoi contenuti preferiti con colori vividi e dettagli nitidi.

Non perdere la golosa promo lancio del momento e porta a casa un ottimo smartphone, come il nuovo Realme C67, a prezzo piccolissimo da Amazon.

