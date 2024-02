Nuovo POS? Axerve POS Easy offre il 50% di cashback sulle commissioni

Una delle “tasse” più odiate dagli esercenti italiani riguarda le commissioni relative alle transazioni effettuate nell’arco della giornata. In attesa che vengano eliminate una volte per tutte (sempre che ciò accada), è possibile rivolgersi a una delle offerte più interessanti dell’ultimo periodo: POS Easy a commissioni di Axerve, grazie alla quale è possibile ottenere il 50% di rimborso delle commissioni (appunto).

L’offerta prevede commissioni fisse all’1% e un imposta di bollo per l’attivazione del servizio pari a 16 euro. Per quanto riguarda invece la spesa per il POS, gli utenti possono acquistare il dispositivo PAX 1920 Pro dal design moderno ed elegante a soli 100 euro (più IVA).

Come funziona l’offerta POS Easy a commissioni

L’offerta di Axerver POS Easy a commissioni è pensata per rendere più semplice la gestione della propria attività, includendo in un unico dispositivo numerosi vantaggi. Tra questi si annoverano l’accredito su qualsiasi conto corrente, una SIM con supporto alle reti 4G e traffico dati incluso, un’assistenza tecnica attiva sette giorni su sette e nessun vincolo di permanenza.

In più sono inclusi i pagamenti sui più importanti circuiti nazionali e internazionali, inclusi i wallet digitali come Google Pay, Apple Pay e Samsung Pay. A questi si aggiungono anche l’accredito su qualsiasi conto corrente entro il giorno lavorativo successivo, la stampa dello scontrino su carta termica in doppia copia e la SIM multioperatore.

L’offerta POS Easy a commissioni di Axerve, grazie alla quale è possibile ottenere il 50% di cashback sulle commissioni, è valida fino al prossimo 3o maggio a questa pagina del sito ufficiale.

