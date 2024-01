Nuovo Incisore Laser TOP Swiitol C18 Pro: Promo di Lancio in corso

Swiitol ha recentemente lanciato il suo nuovo incisore laser C18 Pro, un dispositivo all’avanguardia progettato per gli appassionati di fai-da-te e i professionisti del settore. Questo prodotto si distingue per la sua potenza di 18W e la sua capacità di lavorare su un’ampia gamma di materiali, come il legno, rendendolo ideale per una varietà di progetti creativi e artigianali.

Caratteristiche Swiitol C18 Pro

Una delle caratteristiche salienti del C18 Pro è la sua ampia area di lavoro di 400×400 mm, che permette agli utenti di lavorare su progetti di dimensioni significative. Il dispositivo incorpora inoltre un sistema di messa a fuoco migliorato, assicurando incisioni precise e dettagliate. La protezione per gli occhi integrata è un altro aspetto importante, che garantisce la sicurezza durante l’uso.

In termini di specifiche tecniche, il C18 Pro ha una potenza elettrica di 90W, offrendo un buon equilibrio tra efficienza e consumo energetico. La macchina è dotata di un design strutturale innovativo che non solo migliora l’aspetto estetico ma contribuisce anche alla funzionalità generale dell’incisore.

Un incisore di alta gamma come questo consente di dare sfogo alla creatività, incidendo tutto ciò che si vuole su tanti materiali differenti. Personalizzare oggetti e strumenti non è mai stato così semplice ed intuitivo. Nel seguente video ufficiale, il brand ci illustra il funzionamento del nuovo incisore C18 Pro.

Prezzi e Offerta di Lancio

Il prezzo di vendita del C18 Pro è di 361,25€, con la possibilità di ottenere uno sconto del 5% iscrivendosi al sito di Swiitol. Inoltre, il prodotto viene spedito gratuitamente dall’Europa, con un tempo di consegna stimato tra i 3 e i 5 giorni, rendendolo facilmente accessibile ai consumatori in tutta Europa.

Il Swiitol C18 Pro rappresenta una scelta eccellente per chi cerca un incisore laser potente, versatile e facile da usare, che sia adatto sia per progetti hobbistici che professionali. Per ulteriori dettagli e informazioni specifiche, si consiglia di visitare il sito web di Swiitol.

