Nuovo Echo Auto a 39€ su Amazon: NUOVA vita SMART alla vecchia auto (-43%)

A grande richiesta la nuova versione di Echo Auto torna in sconto su Amazon. Un dispositivo semplicemente geniale, che già dalla prima edizione ha permesso a migliaia di automobili di una certa età di godere di nuova linfa vitale, assolutamente smart! Un prodotto che si adatta praticamente a qualsiasi impianto stereo sia già presente in auto: funziona infatti sia tramite Bluetooth che semplice jack audio da 3,5 mm. Una volta collegato allo stereo, e abbinato allo smartphone, ti si aprirà un mondo.

Un mondo che potrai gestire in totale sicurezza perché utilizzerai esclusivamente la voce e l’interazione con l’assistente vocale Alexa. A lei potrei chiedere di effettuare delle telefonate, di riprodurre la tua musica preferita, di scegliere un podcast dal tuo servizio di streaming prediletto, ma non solo: avrai modo di chiedere informazioni di qualsiasi genere, effettuare ricerche e ovviamente anche gestire la tua casa smart.

Insomma, un investimento minimo per una resa massima! Completa adesso il tuo ordine per averlo a 39,99€ appena invece del prezzo pieno di 69,99€. Lo ricevi in modo veloce è gratuito, se sei abbonato ai servizi Prime. Dovrai fare molto in fretta però: solitamente, quando questo prodotto è in sconto le scorte sono sempre molto limitate.

Un prodotto facilissimo da utilizzare, che ti permetterà di portare a nuova vita la vecchia auto in modo facile e senza investimenti onerosi. Con questo sconto Amazon, l’eccellente Echo Auto di nuova generazione è assolutamente imperdibile.

