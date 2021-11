Nuovo digitale terrestre DVB T2: decoder smart, prezzo WOW (25€)

Prepara la tua TV al nuovo digitale terrestre DVB T2 nel migliore dei modi e con minimo investimento. Questo eccellente decoder smart di Fenner adesso lo prendi a 25€ circa appena da Amazon e godi anche di spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime. Sono le chicche della settimana del Black Friday 2021. Spedizioni rapide e gratis, ma pochi pezzi a disposizione.

Nuovo digitale terrestre DVB T2: ottimo decoder smart in gran sconto

Un dispositivo che, naturalmente, è pronto a supportare la tua televisione al passaggio al nuovo digitale terrestre DVB T2 grazie al massimo supporto alla codifica principale (HEVC Main 10) necessaria per continuare a guardare i tuoi programmi preferiti.

Oltre a questo però, il device in gran sconto su Amazon ha un cuore tutto smart. Infatti, sfruttando la porta USB alloggiata frontalmente puoi inserire memorie esterne e riprodurre quello che c'è a bordo (foto, video e musica). Inoltre, il dispositivo è anche collegabile a Internet tramite cavo LAN oppure antenna WiFi (non inclusa in confezione). In questo modo, puoi guardare i video di YouTube e sfruttare alcune Web app.

Insomma, molto più di un semplice decoder per il nuovo digitale terrestre DVB T2. Questo gioiellino adesso puoi portarlo a casa a 25€ circa appena da Amazon e godi anche di spedizioni assolutamente rapide e gratis, garantite dai servizi Prime. Sii veloce: scorte limitate, promo a tempo per il Black Friday 2021.