Nuovo Alone in The Dark per PC, PS5 e Xbox Series: il trailer gameplay

Dopo il leak di questa settimana, THQ Nordic ha presentato ufficialmente Alone in The Dark, remake della trilogia classica originale di survival horror in lavorazione per PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

Sviluppato dallo studio svedese di Pieces Interactive, il gioco sarà un’esperienza single player horror in terza persona ed è in sviluppo da quattro anni. Diretto da Mikael Hedberg (Amnesia, SOMA), vede Guy Davis (Evolve, Pacific Rim) nel ruolo del monster designer. In allegato il primo trailer di gioco.

Il ritorno di Alone in The Dark, una delle saghe più amate di sempre

Stando a quanto affermato dal publisher, Alone in The Dark punta ad essere una lettera d’amore all’originale con l’obiettivo di regalare agli appassionati un classico mix di esperienze di giochi horror in terza persona con personaggi strani e interessanti, un’atmosfera densa e combattimenti elettrizzanti.

Uscito quattro anni prima Resident Evil, il primo Alone in The Dark è riconosciuto per essere un antenato del genere survival horror moderno: lo sviluppatore svedese di dice determinato nel tentativo di offrire la stessa atmosfera del gioco originale.

“Giocando nei panni di Edward Carnby o Emily Hartwood, esplora i vari ambienti, combatti mostri, risolvi enigmi e scopri la terribile verità sulla magione di Derceto. Nel profondo sud degli Stati Uniti durante gli anni ’20, lo zio di Emily Hartwood scompare. Accompagnata dall’investigatore privato Edward Carnby, va a cercarlo nel maniero di Derceto, un manicomio dove qualcosa è sempre in agguato. Incontrerai strani occupanti, regni da incubo, mostri pericolosi e scoprirai una cospirazione malvagia. Alla confluenza di realtà, mistero e follia, l’avventura che ti aspetta rischia di minare le tue certezze. Di chi ti fiderai, in cosa crederai e cosa farai dopo?“

Recita così la tagline ufficiale del gioco che avrà dunque due personaggi giocabili con una storia dagli esiti e dallo svolgimento diverso a seconda di chi sceglieremo. In sviluppo con Unreal Engine 4 per PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S, il titolo non ha ancora una data di uscita.

